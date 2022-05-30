Китай готовит оружие для уничтожения Starlink

В Китае создали группу из ведущих ученых оборонной промышленности.

Китайское правительство обеспокоено контрактом компании SpaceX и Министерства обороны США об использовании спутников Starlink в военных целях. В частности, при разработке чувствительных инструментов, способных обнаруживать и следить за гиперзвуковым оружием, сообщает Daily Mail.

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В ближайшее десятилетие со стороны SpaceX запланирован запуск около 30 тысяч спутников с ионными двигателями.Такая модификация позволит им быстро менять орбиту и становиться низкоземными таранными снарядами. В ответ на это в Китае заявили, что будут развивать возможности для мониторинга и возможного уничтожения каждого Starlink в космосе.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Илон Маск запускает Starlink RV. Технология дает возможность пользоваться доступом в интернет в автомобильных фургонах.

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