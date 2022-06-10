NASA созывает совет для изучения НЛО

По-новому НЛО называют неиндетифицированными явлениями в воздухе (UAP).

NASA запланировало на осень сбор независимой группы исследователей для изучения НЛО. Группой будет руководить астрофизик Дэвид Спергель. Эксперты систематизируют существующие данные о неопознанных летающих объектах и определят, как их лучше получать в будущем, пишет The Verge.

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В космическом агентстве США считают, что сейчас нет доказательств внеземного происхождения НЛО. Новое исследование сделают открытым и несекретным.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Америке впервые за 50 лет прошел конгресс, посвященный инопланетянам. Во время мероприятия продемонстрировали видео с истребителем и неким сферическим объектом.

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