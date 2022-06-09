SpaceX отправила в космос египетский спутник связи

Компания известного миллиардера в этом году уже запустила 23 орбитальные миссии.

Американская компания SpaceX успешно отправила в космос коммуникационный спутник Nilesat 301. Запуск проводили с полигона во Флориде, говорится в Twitter.

Читайте также: Знаем границы: где заканчивается Земля и начинается космос

Через 33 минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 космическое оборудование оказалось на геостанционарной орбите, расположенной в 35,8 тысячах километров от Земли. Первая ступень вернулась на Землю через 8 минут и 45 секунд. Весь процесс попал на видео.

Читайте также: По соседству с Землей нашли "Черную вдову"

Deployment of Nilesat 301 confirmed pic.twitter.com/TOxuyYAICp — SpaceX (@SpaceX) June 8, 2022

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что космическая капсула США впервые приземлилась на сушу. Была завершена шестидневная миссия Boeing Orbital Flight Test-2.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.