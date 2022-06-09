SpaceX отправила в космос египетский спутник связи
Американская компания SpaceX успешно отправила в космос коммуникационный спутник Nilesat 301. Запуск проводили с полигона во Флориде, говорится в Twitter.
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Через 33 минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 космическое оборудование оказалось на геостанционарной орбите, расположенной в 35,8 тысячах километров от Земли. Первая ступень вернулась на Землю через 8 минут и 45 секунд. Весь процесс попал на видео.
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Liftoff! pic.twitter.com/wY6SCJSGp7— SpaceX (@SpaceX) June 8, 2022
Deployment of Nilesat 301 confirmed pic.twitter.com/TOxuyYAICp— SpaceX (@SpaceX) June 8, 2022
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что космическая капсула США впервые приземлилась на сушу. Была завершена шестидневная миссия Boeing Orbital Flight Test-2.
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