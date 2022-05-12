Смерть мозга - не конец: в Америке сделали шаг к воскрешению мертвых

Исследователи провели испытания с глазами умершего донора органов.

Сотрудники Университета в Юте смогли вернуть к жизни глаза умершего человека. Они выяснили, что светочувствительные клетки сетчатки усопшего реагируют на свет в течение 5 часов после смерти. Им даже под силу обмениваться сигналами друг с другом, пишет Daily Mail.

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Указанные нервные клетки в составе глаза являются частью центральной нервной системы вместе с головным и спинным мозгом. Работа ученых свидетельствует о том, что восстановление сознания у людей с умершим мозгом возможно.

Мозг отказывает, когда в него не поступает кровь или кислород. Исследователи для оживления глаз восстановили подачу кислорода и других питательных веществ через 20 минут после того, как их изъяли у умершего.

"Мы смогли оживить светочувствительные клетки в желтом пятне сетчатки глаза человека, которое отвечает за остроту зрения. Эти клетки даже через 5 часов после смерти человека все еще реагировали на яркий и даже тусклый свет. Теперь мы задаемся вопросом: действительно ли смерть мозга – это конец", — говорит участник научной работы Фатима Аббас.

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Во многих мировых странах человека считают умершим, если у него умер мозг. Поддержка в виде специальных аппаратов для работы легких и сердца не в счет.

"Это абсолютно новое достижение, нам удалось даже заставить эти нервные клетки посылать сигналы друг другу, то есть они общались между собой. Такого раньше никогда никто не делал", — добавил Франс Винберг из Университета штата Юта.

Ученые после своих наблюдений приблизились к разработке новых методов лечения проблемного зрения. Им также под силу станет понимание болезней мозга.

"Еще одним важным моментом является то, что наш новый метод поддержания работоспособности глаз после смерти человека можно будет использовать и в рамках других исследований. Это открывает абсолютно новые возможности, которые нельзя получить при изучении лабораторных животных", — заключил Винберг.

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