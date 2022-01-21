Самый большой айсберг сбросил в океан 152 миллиарда тонн пресной воды

Такое количество воды может негативно влиять на экосистему.

| Автор: Максим Григорьев

Четырехлетняя сага об айсберге А68 подошла к концу, но его воздействие на окружающую среду все еще оценивается. Новое исследование подсчитало, что самый большой кусок, A-68A, выбросил миллиарды тонн пресной воды в море прямо возле морского природного заповедника, что может иметь неисчислимые последствия для экосистемы.

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В июле 2017 года А68 откололся от шельфового ледника Ларсена С в Антарктиде. Имея площадь 5 664 кв км, это был один из крупнейших когда-либо зарегистрированных айсбергов, и около двух лет он плавал в холодных водах моря Уэдделла, держась близко к шельфовому леднику. К началу 2020 года он начал дрейфовать на север в открытые воды пролива Дрейка.

Позже в том же году было обнаружено, что большой кусок, обозначенный как A68A, находится на пути столкновения с островом Южная Георгия, важным природоохранным участком. Опасения заключались в том, что айсберг застрянет на мелководье морского дна и потенциально останется там до десяти лет, нарушив привычки кормления и размножения тюленей и пингвинов, которые называют остров домом.

К счастью, айсберг отплыл от Южной Георгии и разбился на более мелкие части, а к апрелю 2021 года фрагменты стали слишком маленькими, чтобы их можно было отслеживать . Но само его присутствие все же могло повлиять на регион — в частности, на то, сколько пресной воды A68A вылилось в океан при таянии.

Путь айсберга / ESA

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В новом исследовании использовались данные пяти различных спутниковых миссий, чтобы отобразить изменения площади и толщины айсберга с течением времени. Команда рассчитала изменяющуюся площадь айсберга, используя оптические изображения миссий Copernicus Sentinel-3 и Terra, а также радар Sentinel-1.

Миссии CryoSat и ICESat-2 смогли измерить надводный борт айсберга, то есть его высоту над поверхностью моря. По этому рисунку можно определить толщину айсберга, а в сочетании с измерениями площади можно рассчитать весь его объем.

Команда обнаружила, что к тому времени, когда A68A достиг мелководья вокруг Южной Георгии, он простирался только на 141 м от поверхности, едва избежав застревания на морском дне, глубина которого составляет около 150 м.

Исследователи также подсчитали, что A68A выпустил около 152 миллиардов тонн пресной воды в море недалеко от Южной Георгии. Это может повлиять на циркуляцию океана, появление планктона и привычки питания других животных в этом районе, но команда не может быть полностью уверена, на что могут быть похожи эти эффекты.

Сравнение количества пресной воды / ESA

"Это огромное количество талой воды, и следующее, что мы хотим узнать, — оказало ли это положительное или отрицательное влияние на экосистему вокруг Южной Георгии", — сказала Энн Браакманн-Фолгманн, ведущий автор исследования. "Поскольку A68A следовал обычным маршрутом через пролив Дрейка, мы надеемся узнать больше об айсбергах, движущихся по схожей траектории, и о том, как они влияют на полярные океаны".

Напомним, ранее сообщалось, что ледник Судного дня может растаять через три года.