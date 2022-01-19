Из-за пандемии коронавируса многие перестали верить в бога

Если во время первой волны верующих стало больше, с третье волной вера многих пошатнулась.

| Автор: Максим Григорьев

Новое исследование, опубликованное в Journal of Religion and Health, показало, что вера в бога и высшие силы снизились в ходе пандемии. Немецкий опрос показал, что чем дольше продолжалась пандемия, тем больше люди теряли веру в Бога.

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Обычно считается, что вера в Бога и опора на религиозные институты усиливаются во времена травм и кризисов. Предыдущие исследования показали, что убеждения, основанные на вере, могут помочь людям разобраться в травмирующих событиях, которые поначалу кажутся бессмысленными или случайными.

"… травма бросает вызов множеству предположений о том, кто мы такие, какова наша цель и как понять травмирующее событие", — написала теолог Даниэль Тумминио Хансен в статье для The Conversation в прошлом году. "Убеждения и обычаи, основанные на вере, предлагают значимые ресурсы, помогающие разобраться в этих вопросах. Вот почему духовные верования и практики в различных религиях часто могут привести к укреплению веры, а не к ее ослаблению после травмы".

Опрос Pew Research, проведенный летом 2020 года, показал, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах, пандемия укрепила религиозную веру многих людей.

"По данным опроса, проведенного в 14 экономически развитых странах, почти трое из десяти американцев (28 процентов) сообщают об укреплении личной веры из-за пандемии, и столько же считают, что религиозная вера американцев в целом укрепилась", — говорится в опросе Pew после первых месяцев пандемии.

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Это новое исследование было больше сосредоточено на временных изменениях религиозных убеждений за 18 месяцев, начиная с июня 2020 года и заканчивая ноябрем 2021 года. Почти 5000 человек в Германии были опрошены в разные периоды в течение 18-месячного периода, и исследователи обнаружили, что чем дольше длится пандемия продолжался, тем больше люди теряли веру в Бога или высшие силы.

"Анализ показал, что со 2-й волной инфекции доверие к Высшему Источнику, наряду с молитвой и медитацией, уменьшилось", — пишут исследователи в новом исследовании. "Кроме того, резкое увеличение стрессоров, связанных с коронавирусом, было связано с ухудшением самочувствия и продолжающейся потерей веры. Эти изменения наблюдались как у католиков, так и у протестантов, как у молодых, так и у пожилых людей".

В июне 2020 года, в начале исследования, только три процента респондентов опроса указали, что потеряли веру в высшие силы из-за пандемии COVID-19. В ходе еще шести опросов в течение следующих 18 месяцев этот процент постоянно увеличивался, пока последний опрос, проведенный в период с августа по ноябрь 2021 года, не выявил 21,5% людей, сообщивших о потере веры из-за пандемии.

Ответы на потерю веры были одинаковыми не только среди католиков и протестантов, но и среди более агностических респондентов, классифицированных как религиозно неаффилированные. Но исследователи предполагают, что эта общая тенденция к потере веры во время пандемии, скорее всего, связана с разрывом социальных связей, на которые полагаются многие религиозные общины.

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"Похоже, что из-за длительного курса социального дистанцирования и связанных с ним ограничений пострадали и даже были нарушены более или менее жизненно важные социальные и религиозные связи между людьми и местными религиозными общинами", — предположили исследователи. "…когда священные места (т.е. церкви) труднодоступны, люди могут потерять доступ к центру своей публичной религиозной жизни, и, таким образом, они могут либо развивать новые формы духовных практик в уединении, либо просто привыкнуть к утрате”.

Недавний опрос исследовательского центра Pew Research Center предполагает, что связанный с пандемией спад религиозных убеждений может не отразиться на Соединенных Штатах. Хотя Pew обнаружил последовательное снижение общей религиозной принадлежности за последние 15 лет, он не обнаружил какого-либо необычного снижения за последние 24 месяца.

Хотя неудивительно, что пандемия привела к снижению посещаемости церквей в США за последние 18 месяцев, считается, что это должно увеличиться по мере ослабления коронавируса. И многие религиозные организации указывают на необходимость модернизации своей доступности, чтобы лучше контактировать с более молодым населением.

Напомним, ранее сообщалось, что Древняя мутация сделала нас уязвимыми перед коронавирусом.