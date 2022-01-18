Пепел от вулкана Тонга достиг рекордной высоты

Извержение вулкана стало самым мощным извержением на нашей планете за последние 30 лет.

| Автор: Максим Григорьев

Эксперты заявили, что извержение вулкана, уничтожившее небольшой остров в Полинезии в субботу (15 января), выбросило огромное количество пепла на рекордную высоту, но не вызовет каких-либо нарушений климата Земли.

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Спутники обнаружили облако пепла, которое уже распространилось по Австралии на высоте более 39 километров над поверхностью Земли, сообщил научный сотрудник Оксфордского университета Саймон Прауд в Твиттере в понедельник (17 января). Он добавил, что вулканический пепел был обнаружен так высоко в атмосфере Земли впервые.

"Основываясь на анализе данных глобальных метеорологических спутников, наши предварительные данные о вулканическом облаке Тонга показывают, что оно достигло высоты 39 км", — сказал Прауд. "Мы уточним точность этого в ближайшие дни, но если все верно, это самое высокое облако, которое мы когда-либо видели".

Однако ученые считают, что извержение не повлияет на климат Земли. Несмотря на апокалиптические масштабы взрыва, который был задокументирован несколькими спутниками в режиме реального времени, количество содержащегося в нем пепла было относительно небольшим по сравнению с другими катастрофическими извержениями вулканов, известными в предыдущие века.

Извержение вулкана, разрушившее небольшой остров в полинезийском Королевстве Тонга, было зафиксировано тремя разными метеорологическими спутниками.

Супервулканы, такие как Тонга, которые выбрасывают огромное количество диоксида серы в более высокие слои атмосферы Земли, иногда могут оказывать заметное охлаждающее воздействие на климат планеты. Этот эффект был обнаружен, например, после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Это извержение, второе по мощности извержение вулкана 20-го века, охладило планету на срок до двух лет. Но по имеющимся данным, Тонга выбросила в атмосферу только 400 000 метрических тонн диоксида серы, что составляет около 2% от количества выброса Пинатубо.

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"На данный момент оценки количества диоксида серы, выброшенного в результате извержения Хунга-Тонга, составляют небольшую часть того, что было выброшено в результате извержения Пинатубо", — заявила Карен Розенлоф, эксперт по химии атмосферы в Национальном институте атмосферных и океанических исследований США. Администрация (NOAA). "Из-за этого я не ожидала бы увидеть значительную глобальную реакцию температуры поверхности".

Розенлоф добавила, что даже аэрозоли Пинатубо оказали лишь краткосрочное воздействие, измеримое примерно на год или два, а это означает, что вулкан, безусловно, не поможет людям выиграть время в их битве с изменением климата.

Шлейф уже распространился по Австралии, более чем на 4000 км к западу от Тонги, создав рекордные концентрации диоксида серы над Тихим океаном, сообщил Национальный институт водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) в понедельник (17 января). Диоксид серы потенциально вреден для здоровья человека, вызывая раздражение дыхательных путей и ухудшение состояния, например астмы. Газ также может реагировать с водой в атмосфере и вызывать кислотные дожди, наносящие вред растительности.

Извержение в отдаленной части южной части Тихого океана уже хорошо задокументировано благодаря спутникам, вращающимся вокруг Земли. Момент самого взрыва, создавшего быстро расширяющийся пузырь пыли и обломков, был заснят тремя метеорологическими спутниками, находящимися на геостационарном кольце, орбите на высоте 36 000 км, где спутники кажутся подвешенными над определенной точкой на земным шаром.

К счастью, сам остров был необитаем. Он образовался только в 2009 году во время более раннего извержения вулкана, объединившего два ранее разделенных острова, называемых Хунга Тонга и Хунга Хаапай. Остатки этих двух островов теперь снова стоят сами по себе в океане.

Однако спасатели обеспокоены последствиями цунами, спровоцированного извержением, на другие острова Королевства Тонга. Занимая около 170 островов в южной части Тихого океана, полинезийское государство находится на тектонически ненадежной границе между Тихоокеанской и Австралийской плитами. Главный остров королевства, Тонгатапу, находится всего в 65 км к югу от вулкана. Густое вулканическое облако, образовавшееся в результате извержения, накрыло весь регион сразу после взрыва, но ущерб, нанесенный последующим цунами, все еще оценивается, поскольку стихия нарушила работу местных сетей связи.

Изображения, сделанные спутниками американской компании Maxar Technologies после извержения, показывают, что разрушения могут быть не такими сильными, как можно предположить по масштабу взрыва.

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"Новые изображения высокого разрешения до и после спутниковых снимков из Нукуалофы, столицы Тонги, содержат сравнительно хорошие новости: несмотря на очевидные повреждения от цунами, большинство зданий кажутся неповрежденными, хотя и покрыты вулканическим пеплом", — заявил Эван Хилл, визуальный исследователь в Нью-Йорке.

Ударная волна, вызванная извержением, прокатилась по атмосфере Земли со скоростью 1100 км/ч, что почти равно скорости звука, дважды обогнув планету за день. По данным Всемирной метеорологической организации, барометры зафиксировали изменения давления на 2–3 миллибара по всей Европе в результате проходящей ударной волны.

Эмили Лейн, эксперт по гидродинамике в Национальном институте водных и атмосферных исследований Новой Зеландии, сообщила Новозеландскому научному медиа-центру, что звуковые удары, вызванные извержением, можно было услышать даже в Новой Зеландии, примерно в 1900 км от вулкана. Цунами, вызванное извержением, достигло побережья Японии, Аляски и Южной Америки, сообщает Новозеландский медиацентр.

Напомним, ранее сообщалось, что было обнаружено крупнейшее извержение подводного вулкана.