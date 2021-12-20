Исследователи научили клетки мозга человека играть в видеоигру лучше ИИ

Ученые назвали его мозгом киборга.

| Автор: Максим Григорьев

Исследователи из биотехнологического стартапа Cortical Labs создали "мини-мозг", состоящий из 800 000–1 млн живых клеток человеческого мозга в чашке Петри, сообщает New Scientist. Клетки помещаются поверх массива микроэлектродов, который анализирует нейронную активность.

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"Мы думаем, что справедливо называть их мозгами киборгов", - сказал New Scientist Бретт Каган, главный научный сотрудник Cortical Labs и руководитель исследовательского проекта .

Чтобы научить мини-мозги игре, команда создала упрощенную версию "Понга" без соперника. Сигнал отправляется либо справа, либо слева от массива, чтобы указать, где находится мяч, а нейроны из клеток мозга отправляют сигналы обратно, чтобы переместить ракетку.

"Мы часто называем их живущими в Матрице", - намекнул Каган на фильм 1999 года, в котором люди были порабощены искусственным интеллектом во всеобъемлющей симуляции.

Это достаточно пугающая концепция, чтобы вызвать у кого-нибудь экзистенциальную панику.

Каган сказал, что хотя мини-мозги не могут играть в игру так же хорошо, как человек, они учатся быстрее, чем некоторые ИИ.

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"Прорыв - это то, как быстро она обучается, за пять минут, в реальном времени", - сказал Каган. "Это действительно удивительная вещь, на которую способна биология".

Команда Cortical Labs надеется использовать свои открытия для разработки сложной технологии с использованием "живых биологических нейронов, интегрированных с традиционными вычислениями", говорится на веб-сайте организации .

Так что да, они хотят создать мозг киборга, который использует настоящие биологические клетки. Поскольку нейроны могут обучаться так быстро, они могут значительно улучшить существующий ИИ, если объединить их с машинным обучением.

Но мы никогда бы не догадывались, что сюжет "Матрицы" действительно произойдет до выхода нового фильма.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск анонсировал робота Tesla Bot с искусственным интеллектом.