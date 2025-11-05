Ученые научились вызывать землетрясения и делают это специально

В ближайшее время исследователи намерены ввести горячую воду, чтобы изучить влияние температуры на подвижность пород. А весной планируется серия контролируемых толчков с магнитудой до 1 балла.

| Автор: Соколенко Виктория

Под Альпами в Швейцарии проводится необычный научный эксперимент, в ходе которого специалисты намеренно провоцируют слабые землетрясения. Проект получил название FEAR — Fault Activation and Earthquake Rupture ("Активация разломов и разрыв землетрясений"). Его главная задача — понять, как именно начинается сейсмическая активность и можно ли заранее определить, что разлом готовится к прорыву.

Об этом сообщает издание Live Science.

Для исследования используется старый железнодорожный тоннель, ведущий к глубокому разлому. Через специальные установки ученые закачивают воду в недра на глубине до двух километров, снижая трение между плитами и тем самым вызывая легкие подземные толчки.

Профессор сейсмологии и геодинамики ETH Zürich Доменико Джардини пояснил, что подобные эксперименты позволяют в лабораторных условиях проследить процесс зарождения землетрясений:

"Природа подает нам сигналы, но обычно мы понимаем их уже после катастрофы. Наша цель — научиться распознавать эти признаки заранее".

Во время опытов регистрируются сотни тысяч микроземлетрясений, многие из которых имеют нулевую или даже отрицательную магнитуду. Это стало возможным благодаря плотной сети чувствительных датчиков, установленных прямо в зоне разлома.

По словам ученых, эти эксперименты помогут установить точные параметры, при которых возникают землетрясения различной силы. Это позволит заранее оценивать уровень опасности активных разломов в разных точках планеты и предотвращать разрушительные последствия.

"Мы фактически воспроизводим под землей те же процессы, что происходят в природе", — подытожил Джардини.

Напомним, ранее мы писали о том, что огромный китайский кратер оказался следом удара астероида с катастрофической мощью.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.