SpaceX запустила астронавтов Crew-3 на МКС

SpaceX запустила четвертую миссию астронавтов для NASA в рамках коммерческой программы агентства.

Слегка закопченная ракета Falcon 9 с капсулой Crew Dragon поднялась в небо над Космическим центром Кеннеди NASA в 04:00 11 ноября по Киеву, освещая ночное небо.

Ракета стартовала с миссией SpaceX Crew-3, в которой четыре астронавта - Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон из NASA, а также Матиас Маурер из Европейского космического агентства.

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“Спасибо за отличную поездку; это было лучше, чем мы предполагали“, - сказала Чари, командир миссии Crew-3 после того, как команда благополучно прибыла на орбиту.

После серии задержек, связанных с погодными условиями, обратный отсчет времени запуска Crew-3 прошел гладко, бригады ликвидации срочно завершили критические проверки утечек и связи с опережением графика. По мере того как шли минуты, команда казалась расслабленной и готовой к действию.

“Какой прекрасный запуск“, - сказал помощник администратора NASA Боб Кабана во время прямой трансляции. “Это был еще один прекрасный опыт - увидеть, как эти четверо сегодня взлетели в космос“.

Запуск Crew-3 стал 25-м запуском в этом году, и 24-м запуском SpaceX в этом году. В то время как ракета была одним из ветеранов SpaceX, запускавшихся во время второй миссии, капсула Dragon Crew была совершенно новой.

Капсула, получившая название Dragon Endurance от ее экипажа, несет Crew -3 в шестимесячную миссию на борту МКС. Идеальный запуск произошел всего через 12 дней после того, как он был первоначально запланирован. Чари, Маршберн, Бэррон и Маурер прибыли во Флориду 26 октября, за несколько дней до запланированного запуска на Хэллоуин.

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Плохая погода на траектории полета ракеты отодвинула запуск на несколько дней. Это было отложено из-за продолжающейся плохой погоды и незначительных медицинских проблем с одним из астронавтов. (NASA не вдавалось в подробности этого вопроса из соображений конфиденциальности астронавта.)

С этой целью агентство решило, что лучше всего было бы доставить предыдущую группу астронавтов - Шейна Кимбро и Меган МакАртур из НАСА, Томаса Песке из ЕКА и Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований - домой, прежде чем запускать их замену.

Эти астронавты покинули космическую станцию ​​в понедельник днем, а через несколько часов сели в Мексиканском заливе.