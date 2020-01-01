Астронавты в подгузниках: В капсуле SpaceX проблемы с туалетом

Бедные астронавты с МКС вернутся домой в подгузниках, поскольку из туалета SpaceX продолжает течь моча.

После почти 200 дней в космосе четверо астронавтов на этой неделе возвращаются на Землю с Международной космической станции (МКС). Единственная проблема: в ходе восьмичасовой миссии будет отсутствовать туалет после того, как из капсульного туалета SpaceX Dragon была обнаружена утечка мочи.

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“Космический полет полон множества мелких проблем“, - заявила астронавт NASA Меган МакАртур во время пресс-конференции с орбиты. “Это всего лишь еще одно, с чем мы столкнемся и о котором мы позаботимся в нашей миссии. Так что мы не слишком беспокоимся об этом“.

Туалеты на МКС и других космических кораблях известны своей хитростью: в них есть всасывающая воронка для мочи и отверстие для нацеливания фекалий.

Но даже это звучит лучше, чем то, что команда будет делать вместо этого. NASA заявило, что они будут использовать впитывающее "нижнее белье", также известное как “подгузники для взрослых“, во время восьмичасовой поездки домой.

По данным NASA, космический корабль Crew Dragon под названием Endeavour должен отстыковаться от МКС в понедельник, а приводнение запланировано на утро вторника.

Четыре астронавта - МакАртур из NASA и Шейн Кимброу, Акихико Хошид из японского JAXA и Томас Песке из ЕКА из Франции - оставят на станции трех астронавтов, одного американского и двух российских членов экипажа.

Протекающий туалет (который команде пришлось чистить вручную пару недель назад) не был единственной проблемой при смене экипажа, также были некоторые проблемы с доставкой следующего экипажа в космос.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе работают над трусами для астронавтов.