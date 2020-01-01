SpaceX запустил модифицированные спутники Starlink

Это пятый пуск первой ступени Falcon 9.

SpaceX успешно запустила на орбиту десятки интернет-спутников Starlink и два небольших спутника для получения изображений Земли в пятницу (7 августа).

Двухступенчатая ракета Falcon 9 с 57 спутниками SpaceX Starlink вместе с двумя спутниками BlackSky Global для наблюдения Земли стартовала в 07:12 по Киеву с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди NASA.

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Это был пятый пуск первой ступени Falcon 9. И ракета-носитель совершила еще одну посадку этим утром, мягко опустившись на палубу корабля SpaceX "Конечно, я все еще люблю тебя" в Атлантическом океане примерно через восемь минут после старта.

Это 10-я миссия SpaceX Starlink с 2019 года и 12-я общая миссия компании на 2020 год. SpaceX полагается на свой парк подержанных, проверенных на полет ускорителей для поддержания быстрого запуска. Компания запустила и приземлила двух астронавтов НАСА в миссии Demo-2 на Международную космическую станцию ​​- впервые для частной компании - и в ближайшее время не собирается сбавлять обороты.

Этим утром в носовой обтекатель Falcon 9 были установлены 57 интернет-спутников. Являясь частью мегасозвездия Starlink компании SpaceX, спутники присоединятся к сотням уже находящихся на орбите. На сегодняшний день компания запустила 595 спутников Starlink, поскольку она работает для завершения огромного созвездия.

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал, что SpaceX необходимо от 400 до 800 спутников Starlink на орбите, чтобы начать развертывание минимального покрытия. По мере приближения к этой цели SpaceX запустила бета-программу, которая поможет компании протестировать сервис для возможного использования во всем мире.

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SpaceX также предпринимает другие шаги, чтобы сделать сервис Starlink реальностью. Например, компания получила одобрение Федеральной комиссии по связи США на срок до одного миллиона пользовательских терминалов.

Маск сказал, что хочет, чтобы терминалы были простыми в эксплуатации. Каждый терминал, напоминающий "НЛО на палке", как называет это Маск, оснащен механизмами, которые гарантируют, что он все время направлен в небо. Все, что нужно сделать пользователю, - это подключить его и направить в небо.

Спутники Starlink в этой миссии немного отличаются от тех, которые были запущены ранее. Это потому, что они оснащены специальным козырьком, который поможет уменьшить их видимую яркость.

Солнцезащитный козырек, как его называет SpaceX, представляет собой выдвижной козырек, предназначенный для предотвращения отражения солнечного света от самых ярких частей спутников, таких как антенны. Компания, а также астрономы и защитники темного неба по всему миру надеются уменьшить общую яркость флота Starlink. Это позволит им казаться как можно более темными на ночном небе, что минимизирует их влияние на наблюдения за ночным небом.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX показал, что происходит внутри ракеты во время запуска.