Илон Маск пообещал сделать свои спутники невидимыми

Для спутников Starlink создают защитный козырек, который позволит уменьшить их яркость.

Гендиректор SpaceX Илон Маск сообщил о скором тестировании нового способа снижения яркости спутников Starlink. Во время брифинга комитета по планам астрофизики до 2030 года, глава SpaceX заявил, что компания работает над тестированием новых спутников Starlink, которые должны снизить их заметность. Ранее астрономы говорили, что спутники Маска мешают наблюдению за звездами.

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"Наши цели, как правило, заключаются в том, чтобы сделать спутники невидимыми невооруженным глазом в течение первых недель после старта, пока они поднимают свои орбиты, и минимизировать воздействие на астрономию, особенно для того, чтобы мы не мешали детекторам обсерваторий и не препятствовали открытиям", - заявил Маск.

В SpaceX попыталась решить проблему яркости при помощи спутника DarkSat, который запустили в составе спутников Starlink в январе. DarkSat показал небольшую эффективность. Его яркость снизилась на одну величину. Потому в компании решили пойти по другому пути.

"Мы нашли вариант, который даже лучше, чем тот, который был испробован на спутнике DarkSat", - сказал Маск.

Ранее в SpaceX обсуждали навес от солнца, который развертывался со спутника, располагая антенны в тени. Маск на заседании комитета описал концепцию VisorSat, где используется специальная панель для защиты от солнца.

"У нас есть радиопрозрачный материал, который будет развернут на спутнике, и заблокирует доступ солнца к антеннам", - сказал он. "По сути, это солнцезащитные козырьки: они открываются и блокируют солнце, предотвращая отражение".

SpaceX планирует провести тест VisorSat на следующем запуске Starlink.

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