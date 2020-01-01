SpaceX начал отбор тестеров космического интернета

Письма с приглашением уже выслали части пользователей, желавших поучаствовать в тесте.

SpaceX может вскоре предоставить избранному числу людей, которые выразили интерес к Starlink, доступ к спутниковому интернет-сервису. Аэрокосмическая корпорация разослала некоторым из тех, кто ранее зарегистрировался на веб-сайте Starlink, электронное письмо с просьбой указать их полные адреса. Ранее он запрашивал только почтовые индексы людей, а теперь ему необходимо узнать их фактическое местонахождение, чтобы узнать, смогут ли они принять участие в тестировании технологии. В том же письме SpaceX сообщила, что этим летом запустит закрытую бета-версию для Starlink, а затем публичную.

Читай также: SpaceX потерял три спутника космического интернета

Пользователь Reddit Bubby4j изучил веб-сайт поддержки Starlink и нашел больше информации о предстоящей программе бета-тестирования. На основании информации, которую они обнаружили, программа начнется в северной части Соединенных Штатов и в нижней части Канады вместе с сельскими общинами в районе штата Вашингтон. Кроме того, участники должны иметь четкое представление о северном небе, чтобы принять участие, поскольку 600 уже развернутых спутников могут обеспечить доступ в Интернет только "между 44 и 52 градусами северной широты".

Читай также: SpaceX успешно запустил спутники Starlink: Удивительные фото запуска

Изображение тарелки, которое также было найдено на странице поддержки Starlink - SpaceX отправит тестерам, так как часть комплекта должна видеть северное небо, чтобы иметь возможность общаться с этими спутниками. Этот комплект также включает в себя маршрутизатор, который уже получил одобрение FCC, и крепление. SpaceX предупреждает, что соединение, скорее всего, поначалу будет прерывистым, так как его команда работает над оптимизацией сети, и что тестерам не будет разрешено делиться своим опытом с общественностью. Тестерам также не нужно ничего платить за участие в программе, и с них будет взиматься только 1 доллар за помощь в тестировании биллинговой системы.

SpaceX отправляет спутники Starlink на орбиту партиями с 2019 года. Он надеется отправить на орбиту до 42 000 спутников к тому времени, когда это будет сделано, чтобы обеспечить доступ в Интернет даже в самых отдаленных районах планеты. На 2020 год, в частности, планируется до двух десятков запусков Starlink, которые добавят более 1500 спутников к его нынешнему созвездию.

Напомним, ранее сообщалось, что Ккомпания Илона Маска набирает тестировщиков для спутникового интернета.