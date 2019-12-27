Космос нас ждет: ТОП-10 аэрокосмических событий 2020 года

2020-й обещает стать захватывающим годом для космических полетов, начиная с коммерческих полетов на орбиту и заканчивая полетами на Марс.

SpaceX и Boeing будут летать с астронавтами

Полет к МКС с пассажирами theverge.com

2020-й может стать годом, когда астронавты NASA полетят в космос на коммерческих транспортных средствах.

Ожидается, что SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner доставят первых астронавтов в космос в этом году, хотя точные даты запуска пока не объявлены. Оба космических корабля все еще находятся в режиме тестирования, чтобы сделать их максимально безопасными для людей.

У Starliner была важная веха в декабре, когда он запустил испытательный полет без экипажа, хотя космический корабль не достиг МКС из-за сжигания слишком большого количества топлива во время запуска. В марте 2018 года SpaceX успешно выполнил полет на экипаже без экипажа на станцию, а также в январе готовится к испытанию на прерывание полета. Тест SpaceX In-Flight начнется не ранее 11 января.

Запуск Solar Orbiter в феврале

Solar Orbiter esa.int

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«Солнечный орбитальный аппарат» - совместная миссия NASA и Европейского космического агентства - должен стартовать с мыса Канаверал во Флориде 5 февраля.

Ожидается, что космический корабль приблизится к 0,28 астрономическим единицам к Солнцу, которое находится на орбите Меркурия, чтобы лучше изучить работу Солнца. (Одна астрономическая единица - это расстояние между Солнцем и Землей.) Ожидается, что эта миссия продлится семь лет.

Марс 2020

Марс-2020 robo-hunter.com

В связи с приближением Марса к Земле в 2020 году, июль - главное время для запуска невероятных четырех миссий на Красную планету.

17 июля NASA запустит свой долгожданный марсоход Mars 2020, чтобы исследовать возможные места древней жизни, в то время как Европейское космическое агентство и Россия планируют сделать то же самое со своим марсоходом ExoMars Rosalind Franklin 25 июля.

Объединенные Арабские Эмираты планируют свою первую миссию, Япония запустит Миссию Надежды на Марс, и Китай также планирует посадку небольшого марсохода на Красную планету.

Первый запуск SSLV в Индии

Малая спутниковая ракета-носитель geekwire.com

Первый запуск Малой спутниковой ракеты-носителя, новой ракеты от Индийской организации космических исследований, ожидается в начале 2020 года. (Миссия Spaceflight Now намечена на январь).

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Цель состоит в том, чтобы создать небольшую пусковую установку, которая может запускаться часто и с небольшим количеством людей, чтобы сэкономить на эксплуатационных расходах. В 2020 году он начнет свою первую коммерческую миссию с четырьмя спутниками наблюдения Земли для BlackSky Global.

Все SSLV будут отправлены из Космического центра Сатиш Дхаван в Срихарикота, Индия.

SpaceX Starlink, Falcon Heavy и StarShip

Спутники Starlink hightech.fm

SpaceX планирует начать 2020 год с новой партией спутников Starlink, которые предназначены для обеспечения глобальной связи в широкополосной связи. Starlink может в конечном итоге включать до 42 000 отдельных аппаратов, кружащих вокруг Земли.

В SpaceX заявили, что спутники оснащены датчиками, чтобы избежать столкновений, но наблюдатели все еще беспокоятся об орбитальном мусоре. Компания также планирует покрыть спутники антибликовым материалом, чтобы уменьшить вред для астрономических наблюдений.

В дополнение к Starlink и Crew Dragon, у SpaceX есть еще две постоянные ракетные программы. По данным Spaceflight Now, Falcon Heavy, самая мощная на сегодняшний день ракета, может начать миссию для ВВС США в конце 2020 года.

Ожидается, что SpaceX продолжит разработку своего прототипа Starship Mk 3 для миссий в дальнем космосе.

Китайская лунная миссия Чанъе-5

Чанъе-5 china.org.cn

Ожидается, что космическое агентство Китая запустит свою следующую лунную миссию под названием Чанъе-5 в 2020 году.

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Страна хочет отправить образец Луны обратно на Землю для анализа в рамках миссии Чанъе-4, которая безопасно посадила посадочный аппарат и ровер на обратную сторону Луны. Место его посадки - гора Монс Рюмкер, расположенная неподалеку от большой базальтовой лунной области под названием Oceanus Procellarum. Если Чанъе-5 преуспеет, это будет первая миссия по возвращению лунного образца со времени последней миссии Аполлона 1972 года.

Космический самолет ВВС США X-37B

X-37B wikipedia.org

Ожидается, что ВВС США в 2020 году снова запустят загадочный космический самолет X-37B (также известный как орбитальная испытательная машина).

Это будет шестая миссия неуправляемой машины, которая может оставаться в космосе до года, чтобы выполнять свою секретную работу. В 2019 году один из двух известных космических кораблей ВВС Х-37 вернулся на Землю после рекордного 780-дневного космического полета. Это более двух лет в космосе.

Военно-воздушные силы обычно обсуждают только общие цели программы, потому что они классифицируют каждую полезную нагрузку.

Virgin Galactic

Virgin Galactic sonmezrealestate.com

В 2019 году Virgin Galactic запустила своего первого пассажира в космос. Ожидается, что в 2020 году компания начнет космические туристические полеты.

На этих рейсах, которые могут быть запланированы на середину года, будут запущены пассажиры из Spaceport America в Нью-Мексико, где находится флот SpaceShipTwo компании Virgin Galactic и ее челнок WhiteKnightTwo. Virgin Galactic предлагает пассажирам суборбитальные космические полеты по цене 250 тыс долларов за билет.

В настоящее время у Virgin Galactic есть один SpaceShipTwo, VSS Unity и VMS Eve. Сейчас компания строит второй космический корабль. Транспортные средства SpaceShipTwo могут перевозить до восьми человек, двух пилотов и шести пассажиров.

Blue Origin

New Shepard discovermagazine.com

Blue Origin, частная космическая компания, основанная миллиардером Джеффом Безосом, провела три полета своего корабля New Shepard в 2019 году - последний раз 11 декабря - и собирается совершить космический полет с человеком в 2020 году.

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Космический корабль New Shepard состоит из многоразовой ракеты-носителя и экипажа, предназначенных для полета до шести человек, или эквивалентного веса, в суборбитальное пространство. Ракета-носитель запускается и приземляется вертикально, а капсула возвращается на землю с парашютом.

На сегодняшний день Blue Origin выполнил 12 миссий, причем последние шесть летали на одном ускорителе и капсуле.

Virgin Orbit

Virgin Orbit engadget.com

Virgin Galactic - не единственная компания, которая планирует совершить космический прыжок в 2020 году. Ее дочерняя компания Virgin Orbit планирует начать орбитальные запуски в течение года.

Virgin Orbit - компания, запускающая малые спутники, которая стремится вывести полезные данные на орбиту с помощью LauncherOne. Ракета представляет собой ускоритель, который приводится в исходное положение модифицированным реактивным самолетом Boeing 747 под названием Cosmic Girl.

В июле 2019 года Virgin Orbit успешно провела испытание на запуск своей ракеты LauncherOne после серии испытаний. Ожидается, что первый запуск с Virgin Orbit начнется с космического порта Мохаве в Калифорнии и будет запущен над Тихим океаном.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы крупнейшие космические катастрофы 2019 года.