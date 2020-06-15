Переключиться на мобильную версию
Тренды:

SpaceX успешно запустил спутники Starlink: Удивительные фото запуска

Комментариев: 1
Очередным запуском вряд ли кого-то удивишь, но такие фотографии вызывают восторг.
Запуск Falcon 9 со спутниками на борту
Запуск Falcon 9 со спутниками на борту
twitter.com/

13 июня SpaceX успешно запустил партию из 58 интернет-спутников Starlink вместе с тремя небольшими спутниками наблюдения Земли EarthSat. Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на судно.

Читай также: SpaceX успешно запустила спутники Starlink и словила ступень

Этот запуск - вторая миссия Starlink в этом месяце. Еще одна миссия запланирована не ранее, чем 22 июня. SpaceX использует свой парк проверенных в полете ускорителей Falcon 9, и планируется провести рекордный четырехкратный запуск в июне.

В миссии участвовал ветеран ракетного флота SpaceX - Falcon 9. Это его третий запуск. До этого он запустил две миссии на Международную космическую станцию в декабре 2019 года и в марте этого года.

А в Сети местные жители делятся удивительно красивыми фото запуска ракеты. Так как старт происходил на закате, можно было разглядеть след ракеты в небе, подсвеченный заходящим солнцем. 

Напомним, ранее сообщалось, что астрофотограф заснял пролет запущенного в космос Tesla Roadster.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: SpaceX, Starlink, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
русский  (аноним)  15.06.2020, 09:26
Оценка:  0
русский
Пойду что ли бересты хавану с дошираком. Надо лапти сдать в ремонт гиперзвковые. Пу,почему-то хихикает на меня с портрета висящего у выгребной ямы. Интересно почему?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь