SpaceX успешно запустил спутники Starlink: Удивительные фото запуска

Очередным запуском вряд ли кого-то удивишь, но такие фотографии вызывают восторг.

13 июня SpaceX успешно запустил партию из 58 интернет-спутников Starlink вместе с тремя небольшими спутниками наблюдения Земли EarthSat. Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на судно.

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Этот запуск - вторая миссия Starlink в этом месяце. Еще одна миссия запланирована не ранее, чем 22 июня. SpaceX использует свой парк проверенных в полете ускорителей Falcon 9, и планируется провести рекордный четырехкратный запуск в июне.

В миссии участвовал ветеран ракетного флота SpaceX - Falcon 9. Это его третий запуск. До этого он запустил две миссии на Международную космическую станцию в декабре 2019 года и в марте этого года.

А в Сети местные жители делятся удивительно красивыми фото запуска ракеты. Так как старт происходил на закате, можно было разглядеть след ракеты в небе, подсвеченный заходящим солнцем.

Напомним, ранее сообщалось, что астрофотограф заснял пролет запущенного в космос Tesla Roadster.