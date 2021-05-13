В Европе работают над трусами для астронавтов

Европейское космическое агентство работает над тем, чтобы сделать использование немытого нижнего белья в скафандрах менее ужасным.

Австрийский космический форум (OeWF) будет работать с Венской текстильной лабораторией над проектом BACTeRMA по тестированию тканей с улучшенными антибактериальными свойствами для скафандров, используемых в длительных космических полетах.

Космические путешествия могут показаться гламурными, но это не означает, что нужно идти и делать один маленький шаг. Неприятная реальность заключается в том, что невозможно оставить все самое необходимое, например, стирку.

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К сожалению, одна из вещей, о которой космические агентства не любят говорить, - это то, что с момента запуска Восток-1 до наших дней космонавты никогда не чистили свою одежду. Например, на Международной космической станции (МКС), где члены экипажа живут месяцами, персонал должен иметь при себе достаточно одежды, чтобы хватило бы им до возвращения на Землю.

Хотя астронавты ежедневно меняют свою одежду, у них не возникает сомнений в том, что их нижнее белье и другие вещи сгорят в атмосфере Земли на возвращающемся беспилотном грузовом корабле. Но экипажу, выходящему в открытый космос, приходится иметь дело не только с немытыми частями личной одежды, но и со скфандрами, которые им приходится делить с другими астронавтами.

Если быть более конкретным, проблема заключается в одежде с жидкостным охлаждением и вентиляцией (LCVG). Его носят со скафандром NASA, который называется External Mobility Unit (EMU), который изначально был разработан для программы Space Shuttle, а теперь является стандартным оборудованием космической станции.

EMU состоит из нескольких компонентов разных размеров, которые можно менять местами, чтобы они подходили отдельным астронавтам. Под ним каждому космонавту выдается одноразовая одежда с максимальной впитывающей способностью, которая является вежливым эвфемизмом для подгузников для взрослых, и личное термобелье для предотвращения натирания.

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К сожалению, важной частью скафандра является LCVG. Он надевается поверх нижнего белья и представляет собой плотно прилегающий комбинезон из свободной ткани с пластиковыми трубками для циркуляции охлаждаемой или нагретой воды для обеспечения безопасности и комфорта космонавта. Эта одежда настолько эффективна, что может легко обрабатывать 1000 килокалорий / час, что эквивалентно теплу, выделяемому мужчиной весом 82 кг, который пилит дерево в тропиках.

Как и сам EMU, LCVG используется совместно астронавтами, выходящими в открытый космос, и его можно очистить, только вернув его на Землю для капитального ремонта. На МКС это означает, что скафандры могут стать немного неуклюжими, но в более длительных миссиях это может стать серьезной угрозой для здоровья.

"Текстильные изделия для космических полетов, особенно если они подвержены биологическому загрязнению - например, нижнее белье скафандров - могут представлять как технические, так и медицинские риски во время длительных полетов", - говорит инженер по материалам ЕКА Малгожата Холинска. "Мы уже исследуем материалы-кандидаты для слоев космического скафандра, поэтому этот проект по ранней разработке технологий является полезным дополнением, изучающим небольшие молекулы, убивающие бактерии, которые могут быть полезны для всех видов тканей для космических полетов, включая внутренности скафандров".

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Стандартный способ борьбы с бактериями на одежде и других предметах - использование таких материалов, как медь или серебро, которые могут быть эффективными, но они также могут быть токсичными и иметь тенденцию к потускнению, что снижает их эффективность. В качестве альтернативы двухлетний проект BACTeRMA рассматривает вторичные метаболиты, которые продуцируются бактериями как конечный продукт метаболических процессов, но при этом обладают антимикробными, противовирусными и противогрибковыми свойствами.

Цель состоит в том, чтобы найти эффективные метаболиты и интегрировать их в подходящий текстиль. Поскольку эти ткани могут использоваться в скафандрах во время полетов на поверхность Луны, они будут подвергаться не только воздействию пота при испытаниях, но и имитации лунной пыли. Затем текстиль будет подвергаться облучению, которое будет имитировать эффект длительного хранения в глубоком космосе.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало скафандры для полета на Луну и Марс.