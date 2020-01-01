Медицинская проблема: Запуск миссии SpaceX с экипажем отложили

Но в NASA успокаивают, что это не COVID-19.

Четыре астронавта полетят на МКС позже spacex

NASA и SpaceX в понедельник во второй раз отложили миссию по отправке четырех астронавтов на Международную космическую станцию ​​из-за “незначительной медицинской проблемы“ с одним из членов экипажа.

“Проблема не в неотложной медицинской помощи и не связана с COVID-19“ , - говорится в заявлении, не давая дополнительных подробностей.

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В заявлении говорится, что члены Crew-3 - американские астронавты Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также немецкий астронавт Матиас Маурер - будут находиться на карантине в Космическом центре Кеннеди до их запуска.

Первоначально экипаж должен был стартовать на борту космического корабля Crew Dragon под названием Endurance, установленного на ракете Falcon 9 из Космического центра Кеннеди во Флориде в воскресенье, 31 октября.

Но накануне рейс был перенесен на среду, чтобы избежать “большого шторма“.

Запуск запланирован на субботу, 6 ноября, в 23:36 по местному времени (05:36 по Киеву, воскресенье) с мыса Канаверал во Флориде.

В NASA не уточнили, какой из астронавтов пострадал от медицинской проблемы.

Crew-3 является частью многомиллиардного партнерства NASA с SpaceX, которое оно подписало после завершения программы Space Shuttle в 2011 году и направлено на восстановление способности США осуществлять пилотируемые космические полеты.

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Команда заменит четырех астронавтов Crew-2, в том числе француза Томаса Песке, которые находятся на Международной космической станции (МКС) с апреля.

Crew-3 проведет шесть месяцев на орбите и проведет исследования, чтобы помочь информировать будущее исследование глубокого космоса и принести пользу жизни на Земле.

Основные научные моменты миссии включают эксперимент по выращиванию растений в космосе без почвы или других питательных сред, а также эксперимент по созданию оптических волокон в условиях микрогравитации, которые, как предполагали предыдущие исследования, будут по качеству лучше, чем на Земле.

Астронавты Crew-3 также будут выходить в открытый космос для завершения модернизации солнечных панелей станции и будут присутствовать в двух туристических миссиях, включая японских посетителей на борту российского космического корабля “Союз“ в конце года и экипаж Space-X Axiom, установленный для запуска в феврале 2022 года.

Первоначально Crew-2 должен был вернуться на Землю в начале ноября, но в понедельник NASA заявило, что “продолжит оценку“ возможных дат их возвращения.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты Crew-3 готовы к 6-месячной миссии SpaceX.