NASA выбрало астронавтов для полета на корабле SpaceX Crew-4

Эти два астронавта полетят в рамках миссии SpaceX Crew-4 на Международную космическую станцию ​​в 2022 году.

Два астронавта NASA полетят на Международную космическую станцию ​​в рамках четвертой в истории миссии коммерческого экипажа SpaceX в 2022 году, и вы сможете следить за их приключениями в социальных сетях в следующем году.

Кьелл Линдгрен - потенциальный лунный астронавт программы Artemis - вернется в космос для своей второй миссии. К нему присоединится Боб Хайнс, летчик-испытатель, который получил статус полноправного астронавта в прошлом году после отбора в 2017 году.

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Миссия будет запущена где-то в 2022 году на ракете SpaceX Falcon 9 с обычной стартовой площадки. Оба астронавта регулярно публикуют информацию о своих тренировках в социальных сетях, чтобы вы могли наблюдать, как они готовятся к большому полету. О своих заданиях космонавты уже рассказали в Twitter.

"Я так счастлив стать частью этой команды", - написал Хайнс. Линдгрен сказал, что он был рад присоединиться к Хайнсу в космосе и разделить путешествие к запуску, добавив: "Поехали!"

В заявлении NASA говорится, что другие члены экипажа присоединятся к Хайнсу и Линдгрену на Crew Dragon, который вмещает не более четырех человек, после назначения международных агентств. (Скорее всего, к ним присоединятся агентства, представляющие крупные партнеры по космическим станциям из России, Европы или Японии).

Линдгрен, первый астронавт тайваньского происхождения, побывавший в космосе, провел 141 день на орбите во время экспедиций 44 и 45, выполнив десятки экспериментов наряду с возможностями взаимодействия с общественностью, такими как празднование Дня Благодарения на орбите и одним из первых, кто ел растения, выращенные в космосе. Миссия Линдгрена также совпала с однолетней миссией астронавта NASA Скотта Келли и российского космонавта Михаила Корниенко, которая продолжает служить источником ценных исследований о том, как длительное пребывание в космосе влияет на человеческий организм.

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Линдгрен, который до того, как был отобран для обучения космонавтов в 2009 году, работал хирургом, имеет степень бакалавра биологии Академии ВВС США, степень магистра физиологии сердечно-сосудистой системы Университета штата Колорадо и степень бакалавра биологии. По данным НАСА, он получил медицинскую степень в Университете Колорадо.

Хайнс - подполковник ВВС США и выпускник престижной школы летчиков-испытателей, согласно его биографии NASA. До того, как NASA направило его в школу космонавтов в 2017 году, он поддерживал развертывание военных в нескольких странах, служил летчиком-испытателем в Федеральном управлении гражданской авиации и летал пилотом-исследователем NASA. Он получил степень бакалавра аэрокосмической техники в Университете Алабамы.

SpaceX - первая компания, которая отправила коммерческий экипаж в космос и вывела свои первые два полета с экипажем на орбиту в 2020 году. Boeing, еще одна компания, которой поручено вывести астронавтов на орбиту, сталкивается с продолжающимися задержками со своим космическим кораблем Starliner CST-100, но надеется совершить второй испытательный полет без экипажа не ранее апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты NASA установили рекорд по парному выходу в открытый космос.