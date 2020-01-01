Выбраны астронавты для второй миссии SpaceX на МКС

Всего полетят четыре члена экипажа.

NASA и его международные партнеры назначили членов экипажа для Crew-2, который станет вторым полетом космического корабля SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию ​​в рамках программы коммерческих экипажей NASA.

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Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур будут выполнять функции командира и пилота космического корабля, соответственно, для миссии. Астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Акихико Хошиде и астронавт ЕКА (Европейское космическое агентство) Томас Песке присоединятся в качестве специалистов миссии.

Запуск Crew-2 запланирован на весну 2021 года после успешного завершения как испытательного полета NASA SpaceX Demo-2, который должен вернуться на Землю 2 августа, так и запуска миссии SpaceX Crew-1 NASA, которая намечено на конец сентября. Астронавты Crew-2 будут оставаться на борту космической станции в течение примерно шести месяцев в качестве членов экипажа экспедиции вместе с тремя членами экипажа, которые будут запускать с помощью российского космического корабля "Союз". Увеличение состава экипажа космической станции до семи членов - по сравнению с предыдущими шестью - позволит NASA эффективно увеличить объем научных исследований, которые можно проводить в космосе.

Это будет третье путешествие Кимбро в космос и его второе долгосрочное пребывание на космической станции. Родившийся в Килине, штат Техас, и выросший в Атланте, Кимбро был выбран в качестве астронавта в 2004 году. Он впервые полетел на борту космического челнока Endeavour в 2008 году, затем на борту российского космического корабля "Союз" в 2016 году. Он провел в космосе 189 дней и выполнил шесть выходов в открытый космос. Кимбро также является отставным полковником армии США и получил степень бакалавра в области аэрокосмической техники в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, а также степень магистра по исследованию операций в Технологическом институте Джорджии в Атланте.

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Макартур совершит второй полет в космос. Она родилась в Гонолулу, но считает Калифорнию своим родным домом. После того, как она была выбрана в качестве астронавта в 2000 году, в 2009 году она отправилась на космическом шаттле Атлантис в качестве специалиста полета на заключительную миссию по обслуживанию космического телескопа Хаббла. Она провела пять выходов в открытый космос, необходимых для ремонта и модернизации. Она получила степень бакалавра в области аэрокосмической техники в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и степень доктора наук в области океанографии в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Также это будет третий космический полет Хошайда. Он был частью миссии STS-124 на космическом шаттле Discovery в 2008 году и членом экипажа для 32-й и 33-й экспедиций в 2012 году на "Союзе" с 124-дневным визитом на станцию. Пескет ранее летал в составе экспедиций 50 и 51, проведя 196 дней в космосе.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX получила разрешение на повторное использование Crew Dragon.