NASA выбрало компанию для доставки грузов на Луну

Компания Masten выиграла конкурс NASA.

NASA объявило 8 апреля, что оно выбрало космические системы Masten для полета ряда полезных грузов на южный полюс Луны в конце 2022 года .

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Masten получил заказ на выполнение программы обслуживания коммерческих лунных полезных нагрузок (CLPS) NASA на сумму 75,9 млн долларов. К декабрю 2022 года Masten доставит девять демонстрационных полезных грузов на лунную поверхность около южного полюса на корабле XL-1.

Грузоподъемность CLPS массой около 80 кг будет служить основным якорным клиентом для этой миссии, сказал в интервью Шон Махони, исполнительный директор Masten.

Masten внес некоторые изменения в конструкцию спускаемого аппарата, поскольку в ноябре 2018 года он был выбран в качестве одной из девяти компаний, имеющих право конкурировать за рабочие задания CLPS. Махони сказал, что компания перешла от конструкции с тремя топливными баками к одной с шестью. "Это дало нам дополнительную гибкость", - сказал он об обновленном дизайне.

Махони сказал, что компания расширит свои мощности в Мохаве, штат Калифорния, и наймет еще несколько сотрудников для работы над XL-1. "Это все еще будет проект в стиле Masten. Это будет экономно и эффективно", - сказал он.

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Он сказал, что компания рассматривает варианты финансирования разработки судна, но основной план состоит в том, чтобы использовать выручку от продаж полезной нагрузки NASA и другим клиентам для оплаты строительства и запуска. Он отметил, что компания уже выполнила большую часть технологических разработок, необходимых для посадочного аппарата, за годы его работы на наземных спутниках, в том числе и для задачи NASA более десяти лет назад.

"Мы получили выгоду от того, что потратили 15 лет и уже несколько десятков миллионов долларов на разработку", - сказал он.

Задание, полученное Masten и называемое "Заказом 19C" от ​​NASA, было первоначально выпущено в январе, а затем отозвано без объяснений через неделю, из-за недоумения компаний, претендующих на награду. NASA переиздало задание в начале февраля после того, как агентство объявило о пересмотре требований, в том числе о внутреннем снабжении, "для обеспечения того, чтобы они были полными и соответствовали стратегии закупок Агентства".

Напомним, ране сообщалось, что в NASA испытали двигатель для полета на Луну.