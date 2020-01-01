Астронавты NASA установили рекорд по парному выходу в открытый космос

Двое астронавтов NASA установили рекорд выхода в открытый космос при подготовке Международной космической станции для будущих модернизаций.

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Боб Бенкен, который прибыл на космическую станцию ​​на космическом корабле SpaceX Crew Dragon DM-2 в конце мая, и командир Expedition 63 Крис Кэссиди вместе выполнили свой четвертый выход в открытый космос во вторник (21 июля). 5-часовая и 29-минутная экскурсия ознаменовали десятое экстравыскулярное действие, или EVA, обоими членами экипажа, установив рекорд для большинства выходов в открытый космос, проведенный американцем, что также было достигнуто двумя другими астронавтами.

Бенкен и Кэссиди начали выход в открытый космос во вторник в 13:12 по Киеву со списком задач по обслуживанию, которые необходимо решить.

Быстро выполнив свои первые задания, установив набор инструментов у основания манипулятора станции Canadarm2 и сфотографировав их рабочее место с предыдущего выхода в открытый космос, чтобы модернизировать батареи для системы питания станции, Бенкен и Кэссиди затем работали над удалением двух устройств, называемых "H-светильники", которые помогали обрабатывать солнечные батареи станции до запуска панелей.

Бенкен попытался снять одно из приспособлений на более раннем выходе в открытый космос, но не смог вырвать его. Для этого выхода в открытый космос астронавты были подготовлены с помощью комбинации инструментов, включая электрическую дрель, плоскогубцы и гаечный ключ с длинной ручкой, а также клин, напечатанный в 3D на борту космической станции для этого задания (хотя оказалось, что он не нужен).

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После двух часов работы в космосе астронавты убрали свои инструменты, переместили переносное подножку и сбросили привязи, прежде чем отправиться к узлу 3 станции, чтобы начать подготовку модуля для установки первого коммерческого шлюза.

Воздушный шлюз Nanoracks Bishop, который получил свое название от шахматной фигуры "слон", расширит возможности станции по развертыванию коммерческих кубов и других малых спутников. Модуль в форме колокольчика планируется запустить на грузовом космическом корабле SpaceX Dragon в конце этого года.

Переходя к своим последним задачам, Кэссиди и Бенкен перенаправили кабели для новой беспроводной системы данных и сняли фильтр с объектива камеры.

Бенкен и Кэссиди снова вошли и начали повышать давление в шлюзе станции в 19:41 по Киеву, отмечая конец их выхода в открытый космос.

Напомним, ранее сообщалось, что американская астронавт побила рекорд по одиночному полету в космосе.