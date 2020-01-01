SpaceX запускает на МКС четырех астронавтов: Прямая трансляция
SpaceX запустит экипаж из четырех астронавтов сегодня в свой второй оперативный полет с экипажем для NASA, и вы можете наблюдать за происходящим онлайн.
Миссия, известная как Crew-2, должна стартовать с площадки 39A, в Космическом центре Кеннеди (KSC) NASA, в 12:49 на ракете SpaceX Falcon 9, несущей капсулу Crew Dragon с международным экипажем.
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Официальные лица заявили, что погода на мысе, вероятно, будет хорошей в день запуска, с вероятностью 90% благоприятных условий для старта. Если миссия не сможет оторваться от земли в пятницу, следующая попытка будет в понедельник (26 апреля).
Crew-2, который запускается после 24-часовой задержки из-за плохих погодных условий на траектории полета ракеты, является 11-м запуском в этом году для SpaceX и третьей миссией компании с экипажем в целом в рамках программы NASA Commercial Crew Program.
“Это третий запуск менее чем за год: Demo-2, Crew-1, а теперь и Crew-2“, - сказал Стив Юрчик, исполняющий обязанности администратора NASA, во время предзапуска брифинга для СМИ в среду (21 апреля). “Я очень горжусь командами NASA и SpaceX“.
Demo-2, на которой два астронавта NASA отправились в тестовую миссию на Международную космическую станцию, был запущен в мае 2020 года. Crew-1 из четырех человек стартовал в ноябре прошлого года.
Crew-2 несет двух астронавтов NASA и двух международных астронавтов. Командует миссией Шейн Кимбро из NASA, а его коллега - астронавт NASA Меган МакАртур - пилот. Также на борту будут астронавт Европейского космического агентства Томас Песке и японец Акихико Хошиде.
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Пятничный полет станет первым полетом астронавтов NASA на бывшем в употреблении Falcon 9 и бывшем в употреблении Crew Dragon. Crew-2 будет вторым вылетом для каждой из этих машин; Эта же капсула Crew Dragon доставила Боба Бенкена и Дуга Херли на орбитальную заставу во время миссии Demo-2 в прошлом году.
Crew-2 также отметит 114-й запуск ракеты Falcon 9 в целом и 80-й запуск ракеты-носителя первой ступени (если это действительно произойдет). Дрон-корабль SpaceX “Конечно, я все еще люблю тебя“ находится в Атлантическом океане в ожидании запланированной попытки посадки. Ожидается, что примерно через девять минут после старта первая ступень двухступенчатой ракеты приземлится на палубе массивного корабля.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA выбрало трех астронавтов для миссии SpaceX Crew-3.
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