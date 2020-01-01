SpaceX запускает на МКС четырех астронавтов: Прямая трансляция

Запуск намечен на 12:49 по Киеву.

SpaceX запустит экипаж из четырех астронавтов сегодня в свой второй оперативный полет с экипажем для NASA, и вы можете наблюдать за происходящим онлайн.

Миссия, известная как Crew-2, должна стартовать с площадки 39A, в Космическом центре Кеннеди (KSC) NASA, в 12:49 на ракете SpaceX Falcon 9, несущей капсулу Crew Dragon с международным экипажем.

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Официальные лица заявили, что погода на мысе, вероятно, будет хорошей в день запуска, с вероятностью 90% благоприятных условий для старта. Если миссия не сможет оторваться от земли в пятницу, следующая попытка будет в понедельник (26 апреля).

Crew-2, который запускается после 24-часовой задержки из-за плохих погодных условий на траектории полета ракеты, является 11-м запуском в этом году для SpaceX и третьей миссией компании с экипажем в целом в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

“Это третий запуск менее чем за год: Demo-2, Crew-1, а теперь и Crew-2“, - сказал Стив Юрчик, исполняющий обязанности администратора NASA, во время предзапуска брифинга для СМИ в среду (21 апреля). “Я очень горжусь командами NASA и SpaceX“.

Demo-2, на которой два астронавта NASA отправились в тестовую миссию на Международную космическую станцию, был запущен в мае 2020 года. Crew-1 из четырех человек стартовал в ноябре прошлого года.

Crew-2 несет двух астронавтов NASA и двух международных астронавтов. Командует миссией Шейн Кимбро из NASA, а его коллега - астронавт NASA Меган МакАртур - пилот. Также на борту будут астронавт Европейского космического агентства Томас Песке и японец Акихико Хошиде.

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Пятничный полет станет первым полетом астронавтов NASA на бывшем в употреблении Falcon 9 и бывшем в употреблении Crew Dragon. Crew-2 будет вторым вылетом для каждой из этих машин; Эта же капсула Crew Dragon доставила Боба Бенкена и Дуга Херли на орбитальную заставу во время миссии Demo-2 в прошлом году.

Crew-2 также отметит 114-й запуск ракеты Falcon 9 в целом и 80-й запуск ракеты-носителя первой ступени (если это действительно произойдет). Дрон-корабль SpaceX “Конечно, я все еще люблю тебя“ находится в Атлантическом океане в ожидании запланированной попытки посадки. Ожидается, что примерно через девять минут после старта первая ступень двухступенчатой ​​ракеты приземлится на палубе массивного корабля.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA выбрало трех астронавтов для миссии SpaceX Crew-3.