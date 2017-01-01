В NASA подсчитали стоимость уничтожения МКС

Сход с орбиты и затопление обойдутся почти в миллиард долларов.

Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты обойдется в $950 млн и займет два года, сообщает NASA.

Читай также: МКС уклонилась от столкновения с обломком китайского спутника

NASA также рассматривает сценарии экстренного затопления станции в случае разгерметизации. В этом случае сведение с орбиты должно произойти в течение 180 дней – именно столько проработает система управления двигателями в открытом космосе.

По оценкам агентства, большая часть станции, включая возможные токсические вещества, сгорит в атмосфере. Земли достигнет от 24,3 до 78,6 тонн обломков. Задача специалистов заключается в том, чтобы уместить их в несудоходном районе Тихого океана.

Читай также: NASA продает свою часть МКС

В NASA отмечают, что на данный момент нет согласованного плана – ни экстренного, ни – планового свода станции с орбиты.

Сборка МКС началась в 1998 году. Планировалось, что она проработает до 2020 года, затем срок ее службы продлили до 2024 года. Ежегодно обслуживание станции обходится в $121,6 млрд. $81 млрд из них платит США, $14 – Япония, $13 – страны ЕС, $9 – Россия.