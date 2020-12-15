NASA выбрало трех астронавтов для миссии SpaceX Crew-3

Полет состоится в следующем году.

Участники миссии SpaceX Crew-3 на Международную космическую станцию. На снимке слева астронавты NASA Раджа Чари и Том Маршберн и астронавт ESA Матиас Маурер. NASA

NASA и ESA (Европейское космическое агентство) выбрали трех астронавтов в качестве членов экипажа для миссии NASA SpaceX Crew-3 на Международную космическую станцию, запуск которой ожидается осенью 2021 года.

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Трио будет состоять из астронавтов NASA Раджа Чари и Тома Маршберна, которые будут выполнять функции командира и пилота, соответственно, и астронавта ESA Матиаса Маурера, который будет выполнять функции специалиста полета. Четвертый член экипажа будет добавлен позже, после проверки NASA и его международных партнеров.

Это будет первый космический полет для Чари, ставшего астронавтом NASA в 2017 году. Он родился в Милуоки, но считает Седар-Фолс, штат Айова, своим родным городом. Он является полковником ВВС США и присоединился к миссии с большим опытом работы в качестве летчика-испытателя. За свою карьеру он налетал более 2500 часов. Чари был выбран ранее в этом месяце в качестве члена команды Артемиды и теперь имеет право на назначение для будущей лунной миссии.

Маршберн - уроженец Стейтсвилля, Северная Каролина, который стал астронавтом в 2004 году. До службы в отряде космонавтов врач работал летным хирургом в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне, а затем стал руководителем медицинских операций на Международной космической станции. Миссия Crew-3 станет его третьим визитом на космическую станцию ​​и его второй продолжительной миссией. Маршберн ранее служил членом экипажа STS-127 в 2009 году и экспедиции 34/35, завершившейся в 2013 году.

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Маурер родом из Санкт-Венделя, в немецкой земле Саар. Как и Чари, Маурер совершит свое первое путешествие в космос с миссией Crew-3. Прежде чем стать космонавтом, Маурер занимал ряд инженерных и исследовательских должностей как в университете, так и в ESA. В 2016 году Маурер провел 16 дней в подводной миссии в рамках космической миссии NASA Extreme Environment Mission Operations (NEEMO).

Когда Чари, Маршберн и Маурер прибудут в орбитальную лабораторию, они станут членами экипажа экспедиции на время своего шестимесячного пребывания. Экипаж будет немного пересекаться с астронавтами Crew-2, запуск которых ожидается весной 2021 года. Это не первая совместная коммерческая миссия экипажа. Ожидается, что астронавты Crew-1, которые в настоящее время находятся на станции, и астронавты Crew-2 также на короткое время совпадут в сроках пребывания на МКС. Увеличение общего числа астронавтов на борту станции позволяет агентству увеличить количество научных исследований, проводимых в уникальной среде микрогравитации.

Это будет третья миссия по смене экипажа космической транспортной системы SpaceX и ее четвертый полет с астронавтами, включая испытательный полет Demo-2 , на космическую станцию ​​в рамках программы NASA по коммерческим экипажам. Цель программы - обеспечить безопасный, надежный и экономичный доступ экипажа к космической станции и низкой околоземной орбите в партнерстве с американской аэрокосмической промышленностью. Контракт NASA со SpaceX предусматривает шесть полных миссий экипажа в орбитальную лабораторию.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing хочет обогнать SpaceX при полете на Марс.