Капсула SpaceX Crew Dragon впервые вернулась на Землю с астронавтами

Первая миссия SpaceX с астронавтами прошла успешно.

Капсула Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли приземлились у побережья Пенсаколы, штат Флорида, в 21:48 по Киеву 2 августа, положив конец исторической миссии SpaceX Demo-2 на Международную космическую станцию.

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"Добро пожаловать обратно на планету Земля", - встретили астронавтов слова с Центра управления полетом SpaceX. "Спасибо за полет со SpaceX."

"Это была наша честь и привилегия", - прокомментировал Херли. Всего несколькими часами ранее, еще находясь в космосе, Херли сказал, что этот опыт он не скоро забудет.

"Трудно выразить словами, каково это - быть частью этой экспедиции", - сказал Херли во время прощальной церемонии на космической станции в субботу, 1 августа, в день, когда Endeavour отстыковался и начал свой путь. домой. "Это будет воспоминание, которое будет для меня длиться всю жизнь".

Группы поддержки NASA и SpaceX на борту корабля восстановления SpaceX GO Navigator готовятся к посадке космического корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту, в воскресенье, 2 августа 2020 года, в Мексиканском заливе, Флорида

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Корабль-спасатель SpaceX GO Navigator встретил Endeavour и поднял капсулу на борт вскоре после приземления. После серии проверок команды по восстановлению открыли люк Endeavour в 21:59 по Киеву и извлекли двух астронавтов примерно через 10 минут.

Миссия Demo-2 началась 30 мая, когда ракета SpaceX Falcon 9 подняла Endeavour из космического центра NASA во Флориде, начав однодневный полет на станцию. Это был первый орбитальный запуск с экипажем, совершивший полет из Соединенных Штатов с момента последнего запуска космических челноков в июле 2011 года.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX получила разрешение на повторное использование Crew Dragon.