SpaceX запустит астронавтов Crew-3: Прямая трансляция

Запуск намечен на пять утра 11 ноября.

После ряда задержек SpaceX отправит экипаж из четырех астронавтов в четверг утром (11 ноября) в свой третий оперативный полет с экипажем для NASA, и вы можете наблюдать за этим в режиме онлайн.

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Миссия SpaceX, известная как Crew-3, должна стартовать с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди 05:03 по Гринвичу 11 ноября. Ракета SpaceX Falcon 9 отправит капсулу Crew Dragon с четырьмя астронавтами на Международную космическую станцию (МКС) - если погода будет благоприятной.

Вы можете посмотреть запуск в прямом эфире здесь. Трансляция начинается в среду, в 23:45 по Киеву.

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Crew-3 несет трех астронавтов NASA и одного международного космического летчика. Командует миссией Раджа Чари из NASA, его коллеги-астронавты Том Маршберн - пилот, а Кайла Бэррон - специалист миссии. Также на борту будет астронавт ЕКА Маттиас Маурер, который станет 600-м человеком, когда-либо достигшим космоса. Crew-3 станет первым космическим полетом для Чари, Бэррона и Маурера и третьим для Маршберна.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA уже выбрало астронавтов для полета на корабле SpaceX Crew-4.