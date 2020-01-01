Переключиться на мобильную версию
Тренды:

SpaceX запустит астронавтов Crew-3: Прямая трансляция

Комментариев: 0
Запуск намечен на пять утра 11 ноября.
Космический корабль SpaceX Crew Dragon Endurance в ожидании запуска
Космический корабль SpaceX Crew Dragon Endurance в ожидании запуска
spacex

После ряда задержек SpaceX отправит экипаж из четырех астронавтов в четверг утром (11 ноября) в свой третий оперативный полет с экипажем для NASA, и вы можете наблюдать за этим в режиме онлайн.

Читай также: Астронавты Crew-3 готовы к 6-месячной миссии SpaceX

Миссия SpaceX, известная как Crew-3, должна стартовать с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди 05:03 по Гринвичу 11 ноября. Ракета SpaceX Falcon 9 отправит капсулу Crew Dragon с четырьмя астронавтами на Международную космическую станцию (МКС) - если погода будет благоприятной.

Вы можете посмотреть запуск в прямом эфире здесь. Трансляция начинается в среду, в 23:45 по Киеву. 

Читай также: NASA приглашает всех полететь к МКС и раздает паспорта астронавтов

Crew-3 несет трех астронавтов NASA и одного международного космического летчика. Командует миссией Раджа Чари из NASA, его коллеги-астронавты Том Маршберн - пилот, а Кайла Бэррон - специалист миссии. Также на борту будет астронавт ЕКА Маттиас Маурер, который станет 600-м человеком, когда-либо достигшим космоса. Crew-3 станет первым космическим полетом для Чари, Бэррона и Маурера и третьим для Маршберна.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA уже выбрало астронавтов для полета на корабле SpaceX Crew-4.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: NASA, Crew-3, SpaceX, трансляция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь