SpaceX запустит космонавтов на космическую станцию на Хэллоуин
SpaceX готовится запустить свою миссию на космическую станцию в эти выходные - если вовремя решится проблема туалета.
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Во время проверки готовности к полету (FRR) миссии компании Crew-3, которая отправит четырех астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, не было обнаружено никаких препятствий. Таким образом, Crew-3 остается на пути к старту рано утром в Хэллоуин (31 октября), объявили NASA и SpaceX в понедельник (25 октября).
“Сегодня у нас был хороший обзор“, - сказал Джоэл Монтальбано, менеджер программы NASA по МКС, во время пресс-конференции в понедельник вечером после завершения FRR.
По словам Монтальбано, обзор не принес сюрпризов. Но это не значит, что команды NASA и SpaceX не работают над какими-либо проблемами. Действительно, им нужно решить один нерешенный вопрос, прежде чем Crew-3 сможет взлететь - небольшая переработка туалетной системы Crew Dragon.
Эта настройка была вызвана проблемой, возникшей в миссии SpaceX Inspiration4 , когда в прошлом месяце четыре частных лица отправились в трехдневную поездку на орбиту. После того, как капсула под названием Resilience вернулась домой, проверки показали, что трубка, подключенная к резервуару для хранения туалета, выскочила во время полета.
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Это “позволило моче не попадать в резервуар для хранения, а, по сути, попасть в систему вентилятора“, - сказал Билл Герстенмайер, вице-президент SpaceX по сборке и надежности полета, во время пресс-конференции в понедельник. Но утечка не сильно повлияла на Inspiration4, добавил он.
“Мы на самом деле даже не заметили этого; команда не заметила этого, пока мы не вернулись на Землю“, - сказал Герстенмайер.
Тем не менее, SpaceX решила обновить туалетную систему на капсуле Crew-3, известную как Endurance, сделав цельносварную конструкцию, чтобы исключить выскакивание труб, сказал Герстенмайер. NASA должно дать последний одобрение переделке, прежде чем Crew-3 сможет летать, но ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.
Crew-3 планируется запустить на ракете SpaceX Falcon 9 из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде в 09:21 по Киеву в воскресенье.
Миссия отправит в орбитальную лабораторию четырех космических летчиков на шесть месяцев: астронавтов НАСА Раджа Чари (командир миссии), Тома Маршберна и Кайлу Бэррон, а также Маттиаса Маурера из Европейского космического агентства. Все новички в космических полетах, кроме Маршберна, у которого за плечами два визита на станцию.
Напомним, ранее сообщалось, что космический мусор пробил дыру в МКС.
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