SpaceX показал невероятный вид на Землю с Inspiration4

Наша планета выглядит довольно красиво с высоты 585 километров.

SpaceX Inspiration4 стала первой полностью частной миссией, которая достигла околоземной орбиты в четверг ночью (16 сентября) на ракете Falcon 9.

Капсула Crew Dragon от Inspiration4, транспортное средство под названием Resilience, вскоре вышла на круговую орбиту в 585 км над нашей планетой. Это выше, чем у любого Crew Dragon, и примерно на 185 км выше пути, пройденного Международной космической станцией.

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Вид сверху невероятный, как SpaceX показала нам днем в четверг (16 сентября). Компания разместила в Твиттере отрывок видео с одной из камер Resilience, на котором запечатлена наша великолепная голубая планета, вырисовывающаяся за куполом, которое SpaceX установила на носу капсулы для Inspiration4. (Купол заменил стыковочный порт, который Resilience не понадобится в этой миссии, трехдневной одиночной прогулке вокруг Земли.)

Купол позволяет членам экипажа Inspiration4 получить 360-градусный обзор своего экзотического окружения. Можно с уверенностью сказать, что астронавты оставят на этом стекле много пятен от носа, тем более что купол, по-видимому, находится прямо над туалетом Resilience.

Как следует из названия, Inspiration4 несет экипаж из четырех человек: Джареда Исаакмана, миллиардера, который заказал и оплатил миссию; помощника врача Хейли Арсено; Сиан Проктор, геофизика и научного коммуникатора; и инженера по обработке данных Криса Семброски.

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Квартет прокладывает новый путь для частных космических полетов и в процессе занимается благотворительностью. Inspiration4 стремится собрать 200 миллионов долларов для Детской исследовательской больницы Св. Джуда в Мемфисе. Арсено работает в больнице и лечилась там от рака в детстве.

Планируется, что миссия Inspiration4 закончится приводнением в океан в субботу (18 сентября). Если все пойдет по плану, это будет второе возвращение на Землю за такое количество дней: ожидается, что китайская миссия “ Шэньчжоу-12“ с участием трех человек приземлится рано утром в пятницу (17 сентября), завершив трехмесячный орбитальный полет.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX показала первых частных астронавтов.