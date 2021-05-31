Космический мусор пробил дыру в МКС

Кусок космического мусора, слишком маленький, чтобы его можно было отследить, ударил и повредил часть Международной космической станции, а именно роботизированную руку Canadarm2.

Инструмент все еще работает, но объект пробил тепловое одеяло и повредил нижнюю стрелу. Это напоминание о том, что проблема космического мусора на низкой околоземной орбите - это бомба замедленного действия.

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Очевидно, космические агентства всего мира знают о проблеме космического мусора. Более 23000 объектов отслеживаются на низкой околоземной орбите, чтобы помочь спутникам и МКС избежать столкновений, но все они размером с мяч или больше.

Все, что меньше этого размера, слишком мало для отслеживания, но полет с орбитальной скоростью все же может нанести значительный ущерб, в том числе пробить металлические пластины.

Canadarm2 - формально известная как система дистанционного манипулятора космической станции (SSRMS), разработанная Канадским космическим агентством - была неотъемлемой частью космической станции в течение 20 лет. Это многосуставная титановая роботизированная рука, которая может помогать в маневрировании объектов за пределами МКС, включая грузовые шаттлы, а также в обслуживании станции.

Точно неясно, когда произошло столкновение. Впервые повреждение было замечено 12 мая во время плановой проверки. NASA и CSA работали вместе, чтобы получить подробные изображения и оценить ущерб.

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"Несмотря на воздействие, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной", - написало CSA в своем блоге. "Повреждение ограничено небольшой частью стрелы стрелы и теплового одеяла. Canadarm2 продолжает проводить запланированные операции".

Хотя на этот раз МКС, похоже, повезло, проблема космического мусора, похоже, усиливается. В прошлом году МКС пришлось трижды выполнить аварийные маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором на высоте около 400 километров.

С момента запуска Спутника-1 в 1957 году космический мусор накапливался. Согласно отчету Европейского космического агентства , около 130 миллионов фрагментов антропогенного материала размером меньше миллиметра находятся на орбите Земли прямо сейчас. Эта оценка не включает естественную космическую пыль.

"Чтобы и далее получать пользу от науки, технологий и данных, которые приносят космические работы, жизненно важно, чтобы мы лучше соответствовали существующим руководящим принципам предотвращения образования космического мусора при проектировании и эксплуатации космических аппаратов", - сказал в прошлом году глава Управления космического мусора ЕКА Тим Флорер.

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"Это невозможно переоценить - это важно для устойчивого использования космоса".

В CSA заявили, что в ближайшем будущем робототехнические операции на МКС с использованием Canadarm2 будут продолжены, как и планировалось. Но оба космических агентства продолжат сбор данных для проведения анализа события, чтобы понять, как оно произошло, и оценить будущие риски.

Напомним, ранее сообщалось, что с МКС сбросили самый большой космический мусор.