Японский миллиардер и российская актриса полетят на МКС

Маэдзава сначала полетит на МКС, а лишь потом к Луне.

Японский миллиардер, наиболее известный тем, что купил полет SpaceX Starship вокруг Луны, первым отправится в космос на российском космическом корабле "Союз" на Международную космическую станцию, через два месяца после посещения станции российской актрисой и режиссером.

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Компания космического туризма Space Adventures и российское космическое агентство Роскосмос объявили 13 мая, что Юсаку Маэдзава полетит на МКС в составе космического корабля "Союз МС-20", который стартует 8 декабря с космодрома Байконур. Его будет сопровождать помощник по производству Йозо Хирано в 12-дневном полете под командованием российского космонавта Александра Мисуркина.

"Мы очень рады за Маэдзаву-сана, и для нас большая честь предоставить ему эту возможность полететь в космос", - сказал в заявлении Эрик Андерсон, председатель и исполнительный директор Space Adventures.

Миссия будет первой при посредничестве Space Adventures, которая организовала всех предыдущих космических туристов для посещения МКС, поскольку Ги Лалиберте, канадский основатель Cirque du Soleil, прилетел на станцию ​​в 2009 году. Британская певица Сара Брайтман должна была прилететь на МКС в 2015 году через сделку, организованную Space Adventures, но она отказалась за несколько месяцев до этого, сославшись на личные проблемы.

Space Adventures работали над этой миссией, первым коммерческим полетом корабля "Союз" на станцию ​​в течение некоторого времени, но выбор Маэдзавы и Хирано стал неожиданностью. Ранее сообщалось, что австрийский пилот Йоханна Майслингер и японский артист Юми Мацутоя будут лететь на Союзе МС-20.

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Маэдзава, предприниматель, заработавший миллиарды на японском интернет-магазине одежды Zozo, наиболее известен в космической отрасли благодаря своему решению в 2018 году купить космический корабль SpaceX Starship для полета вокруг Луны. Он сказал, что планировал отправиться в эту миссию вместе с восемью артистами.

В марте Маэдзава объявил конкурс, чтобы выбрать людей, которые будут сопровождать его в этой миссии "дорогой Луны", намеченной на 2023 год. Этот процесс планируется завершить подбором экипажа к концу июня, но проект не предоставил любые публичные обновления с конца марта и некоторые общие подробности о процессе, который он будет использовать для определения того, кто будет сопровождать Маэдзаву.

Объявление о полете Space Adventures было объявлено в тот же день, когда Роскосмос объявил, что актриса Юлия Пересильд будет сопровождать режиссера Клима Шипенко и российского космонавта Антона Шкаплерова в миссии "Союз МС-19" на МКС, запуск которой состоится 5 октября.

Пересильд и Шипенко проведут на станции 12 дней, снимая сцены для российского фильма "Вызов" , который Роскосмос снимает для российского "Первого канала". Они вернутся на космическом корабле "Союз МС-18", который сейчас находится на станции вместе с Олегом Новицким.

Пересильд, актриса, активно появлявшаяся на российском телевидении и в кино, вошла в четверку финалистов миссии. Другая актриса, Алена Мордовина, будет тренироваться в качестве дублера к миссии. Третья финалистка, Галина Каирова, летчик и актриса-любитель, была приглашена Роскосмосом на тренировку, чтобы стать профессиональным космонавтом.

Напомним, ранее сообщалось, что японский миллиардер передумал брать женщину в полет к Луне.