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Трансляцию с МКС прервали после появления НЛО

Комментариев: 2
Неопознанный объект мог быть астероидом или космическим мусором.
Возле МКС разглядели НЛО
Возле МКС разглядели НЛО
rwspace.ru

Наземный контроль NASA, прервал выход в эфир российского космонавта, когда он сообщил о приближающемся неопознанном объекте, находясь в открытом космосе, рядом с Международной космической станцией, это вызвало волнение среди уфологов.

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NASA внезапно прервало российского космонавта, описывающего приближающийся объект, который можно было заметить в прямом эфире МКС. Космонавт, казалось, признал присутствие неопознанного объекта, который «медленно двигался вверх», прежде чем он был прерван наземным управлением НАСА.

Материал был снят в прямом эфире МКС 21 ноября.

Предполагаемое обнаружение неопознанного объекта, само провозглашенным экспертом по инопланетянам Скоттом Уорингом, вызвало заявления о том, что правительства знают о существовании инопланетян.

Уоринг представил свой вывод на канале в YouTube в блоге ET Database.

Он утверждал, что отснятый видеоматериал показывает, что НЛО «раскрывается», что показывает трио космических кораблей пришельцев, попавших в прямую трансляцию МКС.

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Затем Уоринг указывает на разговор между российским космонавтом, на МКС и наземным управлением NASA, как на еще одно доказательство чего-то подозрительного.

Уоринг сказал: «Идет разговор, и как только появляется объект, разговор между космонавтом и NASA  меняется.

«Когда российский астронавт на борту МКС сказал: «Корабль … », наземное управление NASA  отключило его: «Скопируйте все», прежде чем он успел закончить то, что говорил.

 «Итак, это 100% доказательство того, что NASA и Россия знают, что инопланетяне часто посещают космическую станцию».

Уоринг также предположил, что видео NASA, стало «размытым», когда появились так называемые неопознанные объекты.

Тем не менее, одно из объяснений может быть, что объекты были просто астероидами или льдом.

Напомним, ранее сообщалось, что фотограф NASA заснял пролет МКС на фоне Суперлуния.

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Теги: МКС, NASA, НЛО
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Комментариев (2)
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Украинец  (аноним)  03.12.2019, 12:29
Оценка:  -1
Украинец
очередная хрень. НЛО не существует, если бы они были, думаю нам был бы уже капут. Неочем короче снова
sliva    03.12.2019, 12:41
Оценка:  +2
sliva
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