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Японский миллиардер передумал брать женщину в полет к Луне

Комментариев: 3
Маэдзава решил отменить поиск спутницы жизни.
Маэдзава передумал с конкурсом
Маэдзава передумал с конкурсом
twitter.com

Миллиардер Юсаку Маэдзава, который ранее заявил, что будет искать спутницу жизни, которую возьмет в полет к Луне, отменил конкурс.

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Об это он заявил на своей странице в Твиттере.

"Я осознаю, что разочаровал множество людей - тех, кто подали заявки, и команду из AbemaTV, которая участвовала в подготовке шоу. Я приношу всем извинения за свой недостойный поступок. Мне действительно невероятно жаль", - написал миллиардер.

 слову, на данный момент заявки на участие в конкурсе подали 27722 женщины.

Напомним, Юсаку Маэдзава известен как коллекционер и бизнесмен, чьё состояние оценивается в три миллиарда долларов. Он никогда не был женат, но у него есть трое детей от разных женщин. Глава SpaceX Илон Маск выбрал Маэдзаву для полета к Луне.

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Теги: Маэдзава, конкурс, SpaceX
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Комментариев (3)
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СлепойПью    30.01.2020, 13:58
Оценка:  0
СлепойПью
Наверное вдрочнул...
гость  (аноним)  30.01.2020, 13:42
Оценка:  0
гость
ОТЯМИВСЯ БАНЗАЙКО!

Не захотів з мільярдера перетворитися на мільйонера
Мабуть, стільки лайна набігло, що самурайчику стало зле.
SEMPENTY    30.01.2020, 13:24
Оценка:  0
SEMPENTY
Правильно... нечего катать шлюх на звездолете.
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