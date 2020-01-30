Японский миллиардер передумал брать женщину в полет к Луне
Миллиардер Юсаку Маэдзава, который ранее заявил, что будет искать спутницу жизни, которую возьмет в полет к Луне, отменил конкурс.
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Об это он заявил на своей странице в Твиттере.
"Я осознаю, что разочаровал множество людей - тех, кто подали заявки, и команду из AbemaTV, которая участвовала в подготовке шоу. Я приношу всем извинения за свой недостойный поступок. Мне действительно невероятно жаль", - написал миллиардер.
Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show.— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020
слову, на данный момент заявки на участие в конкурсе подали 27722 женщины.
Напомним, Юсаку Маэдзава известен как коллекционер и бизнесмен, чьё состояние оценивается в три миллиарда долларов. Он никогда не был женат, но у него есть трое детей от разных женщин. Глава SpaceX Илон Маск выбрал Маэдзаву для полета к Луне.
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