SpaceX отправила коронавирус на МКС

SpaceX успешно запустила свою последнюю миссию к Международной космической станции, используя обновленную капсулу Dragon.

SpaceX успешно запустила миссию к Международной космической станции, используя обновленную капсулу Dragon, которая стыкуется со станцией завтра.

SpaceX пополняет запасы космической станции с 2012 года, и для всех своих 20 предыдущих миссий компания использовала оригинальную версию своей грузовой капсулы Dragon. Тем не менее SpaceX начала разработку новой капсулы Dragon для перевозки людей на МКС и обратно. Названный Crew Dragon - или Dragon 2 - аппарат доставил свой первый экипаж в космос в мае. С введением в эксплуатацию новой версии SpaceX решила прекратить использование своей старой капсулы Dragon и использовать модернизированную версию для перевозки экипажа и груза.

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Капсула Dragon 2 имеет ряд улучшений по сравнению со своим предшественником; SpaceX заявляет, что может нести на 50 процентов больше научной полезной нагрузки. Новый Dragon также может автоматически стыковаться с космической станцией. Предыдущая версия должна была быть пришвартована: она медленно приближалась к МКС, в то время как член экипажа на борту станции использовал роботизированную руку, чтобы захватить приближающуюся капсулу и переместить ее в открытый стыковочный порт. Dragon 2 не нуждается в помощи людей, чтобы состыковаться и присоединиться к МКС.

Эта миссия доставит припасы для станции и космонавтов, а также принесет на МКС несколько экспериментов. В их число входит Bioasteroid Европейского космического агентства, который проверит, как микрогравитация влияет на биодобычу - процесс использования микроорганизмов для извлечения элементов из горных пород. На борту миссии также будет проведен первый эксперимент по исследованию лекарств от COVID-19 в космосе, чтобы попытаться повысить эффективность противовирусного препарата ремдесивира. Также на борту будет коммерческий модуль шлюзовой камеры Nanorocks - в основном большая металлическая чашка, которая прикрепляется к внешней стороне МКС - предназначенная для вывоза полезных нагрузок и других материалов из герметичной среды МКС в космос.

Как только эта капсула достигнет космической станции, это будет не единственный Dragon, прикрепленный к МКС. 15 ноября SpaceX запустила экипаж из четырех человек на МКС на другой капсуле Dragon, которая пришвартовалась к станции днем ​​позже. Это означает, что после отрыва от земли к МКС будут пристыкованы два Dragon. "Это будет первый раз, когда на космической станции одновременно находятся две капсулы", - сказала Сара Уокер, директор по управлению полетами Dragon в SpaceX, во время пресс-конференции перед полетом. "И это действительно знаменует начало сезона непрерывного присутствия Dragon в ближайшем будущем, по крайней мере, до конца 2021 года".

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX испытала космический двигатель для мягкой посадки.