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С МКС сбросили самый большой космический мусор

Комментариев: 4
Он будет летать по орбите еще несколько лет.
Поддон со старыми батареями сбросили с МКС
Поддон со старыми батареями сбросили с МКС
NASA

Международная космическая станция стала немного легче. Орбитальная лаборатория выбросила поддон использованных батарей весом 2,6 тонны - самый массивный объект, который она когда-либо сбрасывала.

Ожидается, что космический мусор упадет на Землю через два-четыре года, сообщили официальные лица агентства в обновленной информации. В этом обновлении также говорилось, что поддон "безвредно сгорит в атмосфере", но не все уверены, что это так.

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"Это кажется мне опасным. Оно кажется большим и плотным, поэтому маловероятно, что он полностью сгорит", - написал в witter астроном и писатель Фил Плейт, чей блог "Плохая астрономия" ведется на Syfy Wire.

"Да. С другой стороны, наприме , Тяньгун-1 был 7500 кг, гораздо больше", - ответил астроном Джонатан Макдауэлл, который работает в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики в Кембридже, штат Массачусетс.

Тяньгун-1 был первым прототипом космической станции в Китае, который принимал экипажи астронавтов в 2012 и 2013 годах. Корабль размером со школьный автобус в конечном итоге упал на Землю над южной частью Тихого океана в апреле 2018 года.

На поддоне размером с внедорожник полно космического мусора. По данным Европейского космического агентства , по оценкам исследователей, на орбите Земли находится около 34000 обломков размером не менее 10 сантиметров в ширину и 128 миллионов частей размером 1 миллиметр или больше.

Напомним, ранее сообщалось, что бактерия жила за пределами МКС целый год.

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Теги: МКС, космический мусор
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Комментариев (4)
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Стр    17.03.2021, 11:22
Оценка:  +2
Стр
первый на расийский полицай ))) первый мусор в открытом космосе)))
гость  (аноним)  17.03.2021, 11:01
Оценка:  +2
гость
кастрюль это не должно интересовать , их забота клубнику убирать да туалеты мыть , страна поставщик рабов всем соседям
WFT2wft  (аноним)  17.03.2021, 10:53
Оценка:  0
WFT2wft
А на украине всё проще. Львов например, свой мусор тупо развозит по всей территории украины.
Путин-Xyйло    17.03.2021, 10:41
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Опять сбросили? Значит предыдущий раз когда сбросили - его выловили
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