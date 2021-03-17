С МКС сбросили самый большой космический мусор

Он будет летать по орбите еще несколько лет.

Международная космическая станция стала немного легче. Орбитальная лаборатория выбросила поддон использованных батарей весом 2,6 тонны - самый массивный объект, который она когда-либо сбрасывала.

Ожидается, что космический мусор упадет на Землю через два-четыре года, сообщили официальные лица агентства в обновленной информации. В этом обновлении также говорилось, что поддон "безвредно сгорит в атмосфере", но не все уверены, что это так.

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"Это кажется мне опасным. Оно кажется большим и плотным, поэтому маловероятно, что он полностью сгорит", - написал в witter астроном и писатель Фил Плейт, чей блог "Плохая астрономия" ведется на Syfy Wire.

"Да. С другой стороны, наприме , Тяньгун-1 был 7500 кг, гораздо больше", - ответил астроном Джонатан Макдауэлл, который работает в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики в Кембридже, штат Массачусетс.

Тяньгун-1 был первым прототипом космической станции в Китае, который принимал экипажи астронавтов в 2012 и 2013 годах. Корабль размером со школьный автобус в конечном итоге упал на Землю над южной частью Тихого океана в апреле 2018 года.

На поддоне размером с внедорожник полно космического мусора. По данным Европейского космического агентства , по оценкам исследователей, на орбите Земли находится около 34000 обломков размером не менее 10 сантиметров в ширину и 128 миллионов частей размером 1 миллиметр или больше.

Напомним, ранее сообщалось, что бактерия жила за пределами МКС целый год.