Илон Маск представляет новый дрон SpaceX для посадки ракет в море

Дрон назвали "Недостаток гравитации".

Флот дронов, используемых SpaceX для ловли падающих ракет, теперь имеет третий автономный корабль, причудливо названный “Недостаток гравитации“.

В пятницу (9 июля) основатель Илон Маск представил новейшую плавающую ракетную посадочную площадку в Twitter вместе с драматическим видео с летающего дрона, кружащего над кораблем.

“Автономный дрон SpaceX, Недостаток гравитации“, - лаконично написал Маск в своем посте. Дрон-корабль полностью автоматизирован, и для его вывода в Атлантический океан рядом с типичной стартовой площадкой SpaceX в Космическом центре Кеннеди во Флориде не требуется буксир, добавил он в другом твите .

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Новый дрон будет поставлен на месте во Флориде, чтобы поддержать атлантические запуски Falcon Heavy и флагманский ракету SpaceX, на Falcon 9, который регулярно посылает широкополосные спутники Starlink на орбиту, астронавтов и грузы на Международную космическую станцию.

Следующие ожидаемые запуски SpaceX - это запуск Starlink, установленный где-то в июле с космической базы Ванденберг в Калифорнии, и грузовой полет МКС CRS-23 из Космического центра Кеннеди во Флориде 18 августа.

“Недостаток гравитации“ (ASOG) заменит давно работающий дрон-корабль “Конечно, я все еще люблю тебя“, который поддерживает запуски в Атлантике с 2015 года. В этом месяце он был переведен на Тихоокеанское побережье через месяц. -долгое путешествие начинается 10 июня. SpaceX наращивает запуски своих спутников Starlink в Калифорнии, требуя дополнительной поддержки дронов, чтобы поймать многоразовые ступени своих ракет.

Между тем, ASOG будет работать в Атлантике вместе с другим дроном SpaceX, “Just Read the Instructions“ (Просто прочти инструкцию), который переместился в Порт Канаверал из порта Лос-Анджелеса в 2019 году. Похоже, что дроны могут работать вместе, чтобы поймать многоразовые боковые ускорители с предстоящие запуски, если разговор в Твиттере в 2018 году все еще выдерживает критику, так сказать. Тогда Маск сказал, что строится третий беспилотник.

Как и два других беспилотных летательных аппарата, ASOG назван в честь работы покойного писателя-фантаста Иэна М. Бэнкса. Тезка нового корабля - вымышленный космический корабль “Испытывая значительный дефицит гравитации“, в то время как два других корабля также названы в честь судов, упомянутых в романах Бэнкса “Культура“.

Прибытие ASOG также связано с тем, что SpaceX наращивает работу над своей серией прототипов Starship, которая предназначена для тестирования космического корабля, который однажды может быть использован калифорнийской компанией в качестве основы схемы заселения Марса . SpaceX надеется в ближайшее время провести орбитальные испытания Starship и нацелена на июль , но ожидает сертификации от Федерального управления гражданской авиации, процесс, который обычно занимает как минимум месяцы. Звездолет стартует из близлежащей деревни Бока-Чика, штат Техас.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск будет посылать ракеты на Марс с океана.