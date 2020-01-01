Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Илон Маск представляет новый дрон SpaceX для посадки ракет в море

Комментариев: 0
Дрон назвали "Недостаток гравитации".
Новый дрон для ловли ракет
Новый дрон для ловли ракет
spacex

Флот дронов, используемых SpaceX для ловли падающих ракет, теперь имеет третий автономный корабль, причудливо названный “Недостаток гравитации“.

В пятницу (9 июля) основатель Илон Маск представил новейшую плавающую ракетную посадочную площадку в Twitter вместе с драматическим видео с летающего дрона, кружащего над кораблем. 

“Автономный дрон SpaceX, Недостаток гравитации“, - лаконично написал Маск в своем посте. Дрон-корабль полностью автоматизирован, и для его вывода в Атлантический океан рядом с типичной стартовой площадкой SpaceX в Космическом центре Кеннеди во Флориде не требуется буксир, добавил он в другом твите .

Читай также: SpaceX запустит финансируемую Dogecoin миссию на Луну в 2022 году

Новый дрон будет поставлен на месте во Флориде, чтобы поддержать атлантические запуски Falcon Heavy и флагманский ракету SpaceX, на Falcon 9, который регулярно посылает широкополосные спутники Starlink на орбиту, астронавтов и грузы на Международную космическую станцию.

Следующие ожидаемые запуски SpaceX - это запуск Starlink, установленный где-то в июле с космической базы Ванденберг в Калифорнии, и грузовой полет МКС CRS-23 из Космического центра Кеннеди во Флориде 18 августа.

“Недостаток гравитации“ (ASOG) заменит давно работающий дрон-корабль “Конечно, я все еще люблю тебя“, который поддерживает запуски в Атлантике с 2015 года. В этом месяце он был переведен на Тихоокеанское побережье через месяц. -долгое путешествие начинается 10 июня. SpaceX наращивает запуски своих спутников Starlink в Калифорнии, требуя дополнительной поддержки дронов, чтобы поймать многоразовые ступени своих ракет.

Между тем, ASOG будет работать в Атлантике вместе с другим дроном SpaceX, “Just Read the Instructions“ (Просто прочти инструкцию), который переместился в Порт Канаверал из порта Лос-Анджелеса в 2019 году. Похоже, что дроны могут работать вместе, чтобы поймать многоразовые боковые ускорители с предстоящие запуски, если разговор в Твиттере в 2018 году все еще выдерживает критику, так сказать. Тогда Маск сказал, что строится третий беспилотник.

Как и два других беспилотных летательных аппарата, ASOG назван в честь работы покойного писателя-фантаста Иэна М. Бэнкса. Тезка нового корабля - вымышленный космический корабль “Испытывая значительный дефицит гравитации“, в то время как два других корабля также названы в честь судов, упомянутых в романах Бэнкса “Культура“.

Прибытие ASOG также связано с тем, что SpaceX наращивает работу над своей серией прототипов Starship, которая предназначена для тестирования космического корабля, который однажды может быть использован калифорнийской компанией в качестве основы схемы заселения Марса . SpaceX надеется в ближайшее время провести орбитальные испытания Starship и нацелена на июль , но ожидает сертификации от Федерального управления гражданской авиации, процесс, который обычно занимает как минимум месяцы. Звездолет стартует из близлежащей деревни Бока-Чика, штат Техас.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск будет посылать ракеты на Марс с океана.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Илон Маск, SpaceX
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь