SpaceX запустит финансируемую Dogecoin миссию на Луну в 2022 году

Компания Geometric Energy Corp купила полет за криптовалюту.

SpaceX анонсировала миссию на Луну, полностью финансируемую Dogecoin, всего через несколько дней после того, как основатель SpaceX Илон Маск пошутил в Saturday Night Live о своей роли в распространении мемов о криптовалюте.

Читай также: SpaceX запустила охотника за инопланетянами

Компания Geometric Energy Corp. запланировала совместную миссию на Луну на борту ракеты SpaceX Falcon 9, бронирование которой обычно стоит около 62 миллионов долларов, или около 129 миллионов Dogecoin (при стоимости криптовалюты 0,48 доллара по состоянию на 10 мая). Однако сколько денег или криптовалюты фактически перейдут из рук в руки, пока не разглашается, и нет информации о том, какие еще миссии будут выполняться на ракете.

Маск написал в Твиттере о сделке в воскресенье, сказав, что это первый раз, когда криптовалюта будет использоваться в космосе, и что это также будет первый мем, используемый в космосе. Трудно проверить его утверждения о том, что он первый (с криптовалютой или мемами), но важно отметить, что криптовалютный Blockstream имеет спутниковую сеть, которая транслирует блокчейн Биткойн в качестве резервной копии на случай прерывания наземной сети.

Читай также: SpaceX запустил модифицированные спутники Starlink

Миссия, запуск которой запланирован на первый квартал 2022 года, последовала за заявлением Маска 1 апреля, пообещавшего доставить Dogecoin “на луну“. Когда он написал об этом в Твиттере в День дурака, поначалу не все восприняли это всерьез.

Но миссия продолжает укрепляться, и в настоящее время она рассчитана на орбитальный запусу. В рамках этой миссии SpaceX намерена отправить 40-килограммовый CubeSat (соответственно названный Doge-1) с миссией по получению “лунно-пространственного интеллекта… с интегрированными коммуникационными и вычислительными системами“, говорится в пресс-релизе Geometric. В полезную нагрузку также войдут датчики и камеры, подробности о которых пока не разглашаются.

Генеральный директор Geometric Сэмюэл Рид далее заявил в сообщении, что сделка “укрепила DOGE как расчетную единицу для лунного бизнеса в космическом секторе“. Компания также пообещала проводить все будущие миссии в Dogecoin, рекламируя такие преимущества, как безопасность и тот факт, что сделки могут происходить даже в нерабочее время.

Тем не менее, такие публикации, как Barron's, видят некоторые потенциальные риски и указывают на смягчение факторов оценки криптовалют и их волатильности. Также были некоторые отраслевые отчеты о стабильности инфраструктуры криптовалюты и ее роли в финансировании незаконной деятельности.

Читай также: Илон Маск пообещал построить ракету еще больше

Согласно Investopedia, криптовалюты, такие как Dogecoin, представляют собой цифровые или виртуальные валюты, защищенные с помощью криптографии. Многие из этих валют основаны на технологии блокчейн, которая распределяет реестр или запись валюты по компьютерной сети, независимо от государственного регулирования. По сообщениям СМИ, по крайней мере, две формы криптовалюты, Dogecoin и Etherum, достигли рекордных максимумов за последние недели.

Dogecoin сначала распространялся как шутка cryptocurrency.tech

Согласно Business Insider, Dogecoin был запущен в 2013 году в шутку двумя разработчиками программного обеспечения, Билли Маркусом (из IBM) и Джексоном Палмером (из Adobe). Они объединили две большие темы для обсуждения дня - биткойн и широко известный мем с собакой сиба-ину по прозвищу “дож“ - чтобы создать Dogecoin. После выпуска Dogecoin быстро стал популярным, отчасти потому, что его проще использовать, чем биткойн.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал пассажирский космический корабль.