Илон Маск будет посылать ракеты на Марс с океана

SpaceX хочет построить плавучие космодромы.

SpaceX не думает снижает свои космические амбиции из-за пандемии - во всяком случае, компания наращивает темпы. Илон Маск подтвердил, что SpaceX нанимает персонал для создания "плавающих космических портов сверхтяжелого класса" для миссий на Марс и Луну, не говоря уже о гиперзвуковых полетах на Земле. Частная космическая компания раньше дразнила возможность морских портов в концептуальных рендерах, но планы только сейчас действительно могут осуществиться.

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Предполагается, что эти порты будут ориентированы на Starship, многоразовую ракету SpaceX, предназначенную для всего - от гиперзвуковых путешествий до исследования дальнего космоса. Маск добавил, что план "в значительной степени" соответствовал предположению о том, что в этих портах будут установлены платформы с Hyperloops для перевозки людей на сушу.

Космопорты на воде могут быть необходимы по нескольким причинам. На Земле не так много мест, где наземные космодромы реалистичны, так как создатели ракет должны беспокоиться о безопасности и шуме. Плавающие порты могут устранить большую часть опасности, размещая панели запуска ближе к месту, где они необходимы. Что касается времени создания таких плавающих портов, Маск не ожидает испытательных полетов Земля-Земля в течение "2 или 3 лет". Это скорее взгляд в будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX тестирует спуск ступени ракеты на воздушном шаре.