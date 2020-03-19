Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Илона Маска раскритиковали за коронавирус

Комментариев: 1
Главу Tesla и SpaceX в нежелании помочь в борьбе с Covid-19.
Илон Маск не видит нужды в производстве ИВЛ
Илон Маск не видит нужды в производстве ИВЛ
EPA/UPG

Илона Маска просят наладить производство аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но изобретатель не видит пока в этом нужды. 

Читай также: Илон Маск раскритиковал NASA за одноразовость

"Пожалуйста, переоборудуйте свои фабрики, чтобы они производили аппараты ИВЛ, которые срочно нужны. Я владелец Tesla и я люблю эту компанию", - написал Илону Маску в Twitter врач Раджа Аббас.

"Это глобальная катастрофа. Спросите докторов, которые работают на передовой", - написал Аббас, отреагировав на твит Маска о том, что паника от коронавируса причиняет куда больше вреда, чем сам патоген.

"Мы займемся аппаратами искусственной вентиляции легких, если будет дефицит", — ответил врачу Илон Маск.

Из-за этого на Маска обрушилась куча критики. Так, главред сайта FiveThirtyEight Нейт Сильвер написал главе Tesla: "Дефицит уже есть. Сколько аппаратов ты выпустил, Илон Маск?"

Читай также: Илон Маск: Искусственный интеллект отравит соцсети

"В автомобилях Tesla установлены продвинутые системы отопления, вентиляции и кондиционирования. SpaceX выпускает ракеты с системами поддержания жизни. Аппараты ИВЛ несложно делать, но моментально выпуск не наладишь. В каких больницах есть дефицит, о котором вы говорите?" - спросил редактора Маск.

На что Илону Маску посоветовали почитать газеты. 

Между тем, Илон Маск не стал закрывать завод Tesla в калифорнийском Фремонте, несмотря на требования властей остановить все предприятия, не относящееся к "жизненно важным". За такой отказ Маску может светить штраф или тюремное заключение. 

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск должен объясниться перед судом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Илон Маск, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
psoi    19.03.2020, 14:18
Оценка:  0
psoi
Агонь требовать от человека только потому, что кому то так хочется. Переоборудуй свои заводы. Не правильно Маск и скзалал: Свои сначала переоборудуйте.
psoi    19.03.2020, 14:19
Оценка:  0
psoi
Опечатка. нУ правильно Маск и сказал
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь