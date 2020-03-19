Илона Маска раскритиковали за коронавирус

Главу Tesla и SpaceX в нежелании помочь в борьбе с Covid-19.

Илона Маска просят наладить производство аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но изобретатель не видит пока в этом нужды.

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"Пожалуйста, переоборудуйте свои фабрики, чтобы они производили аппараты ИВЛ, которые срочно нужны. Я владелец Tesla и я люблю эту компанию", - написал Илону Маску в Twitter врач Раджа Аббас.

"Это глобальная катастрофа. Спросите докторов, которые работают на передовой", - написал Аббас, отреагировав на твит Маска о том, что паника от коронавируса причиняет куда больше вреда, чем сам патоген.

"Мы займемся аппаратами искусственной вентиляции легких, если будет дефицит", — ответил врачу Илон Маск.

Из-за этого на Маска обрушилась куча критики. Так, главред сайта FiveThirtyEight Нейт Сильвер написал главе Tesla: "Дефицит уже есть. Сколько аппаратов ты выпустил, Илон Маск?"

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"В автомобилях Tesla установлены продвинутые системы отопления, вентиляции и кондиционирования. SpaceX выпускает ракеты с системами поддержания жизни. Аппараты ИВЛ несложно делать, но моментально выпуск не наладишь. В каких больницах есть дефицит, о котором вы говорите?" - спросил редактора Маск.

На что Илону Маску посоветовали почитать газеты.

Между тем, Илон Маск не стал закрывать завод Tesla в калифорнийском Фремонте, несмотря на требования властей остановить все предприятия, не относящееся к "жизненно важным". За такой отказ Маску может светить штраф или тюремное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск должен объясниться перед судом.