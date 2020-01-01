Вертолет Ingenuity совершил третий, самый долгий, полет на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity успешно выполнил свой третий полет над поверхностью Марса в воскресенье.

Вертолет вошел в историю космических полетов в прошлый понедельник, когда он оторвался от Марса и поднялся на 3,05 метра над поверхностью планеты. Никогда прежде космический корабль не совершал управляемого полета на другой планете.

Затем в четверг Ingenuity взлетел еще выше - на 5 метров - и впервые переместился боком.

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Воскресный полет был самой смелой экскурсией Ingenuity на сегодняшний день.

Вертолет взлетел в 8:31 по Киеву или 12:33 по местному времени Марса, сообщает NASA.

Ingenuity поднялся, достигнув максимальной воздушной скорости 2 метра в секунду - около 8 километров в час. (Последний полет достиг скорости только 0,5 метра в секунду).

Затем вертолет пролетел 50 метров к северу - почти половина длины футбольного поля, это самое дальнее расстояние.

"Сегодняшний полет был тем, что мы планировали, и все же он был просто потрясающим", - сказал в пресс-релизе Дэвид Лавери, руководитель программы проекта.

"Этим полетом мы демонстрируем критически важные возможности, которые позволят добавить воздушное измерение в будущие миссии на Марс".

Весь полет длился примерно 80 секунд.

"Третий рейс - это большой шаг, на котором Ingenuity начнет ощущать свободу в небе", - написал Ховард Грип, главный пилот Ingenuity, в пятницу перед экскурсией.

Команда Ingenuity планирует довести вертолет до предела возможностей, даже если он потерпит крушение.

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Ingenuity доказал, что воздушные исследования других планет возможны, но их миссия еще далека от завершения. Теперь NASA хочет получить как можно больше полетных данных, чтобы информировать о будущих космических вертолетах.

В течение следующих двух недель диспетчеры Ingenuity планируют провести еще до двух полетов, как можно дальше и быстрее. В процессе они ожидают, что Ingenuity выйдет из строя.

"Мы действительно хотим довести количество полетов винтокрылых машин до предела, по-настоящему учиться и получать от этого информацию", - сказала МиМи Аунг, менеджер проекта Ingenuity, на недавнем брифинге для прессы.

Согласно веб-сайту NASA, пятое и последнее испытание может провести Ingenuity горизонтально через 300 метров марсианской поверхности. Аунг, однако, сказала, что она "хотела бы" подтолкнуть его более чем на 600 метров.

К пятому полету вертолет "вряд ли благополучно приземлится, потому что мы начнем заходить в неизведанные районы", - сказала Аунг на предполетном брифинге 9 апреля.

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Увеличение скорости также бросит вызов механике вертолета и его навигационной системе.

"Если у нас все же будет плохая посадка, это будет концом миссии", - сказал Аунг. "Срок службы в значительной степени будет зависеть от того, насколько хорошо он сядет".

Полеты Ingenuity предлагают лишь возможность взглянуть на потенциал будущих космических вертолетов, которые смогут исследовать части Марса и других планет, недоступные для марсоходов. Пещеры, каньоны, горы и скалистые ландшафты могут стать достоянием нового поколения исследователей космических дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые засомневались в наличии воды на Марсе.