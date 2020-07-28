Отправьте свое имя на Марс. Снова

NASA предлагает каждому желающему отправить свое имя на Красную планету.

Отправьте свое имя на Марс скриншот страницы

NASA вновь запустила программу по отправке имени любого человека на Марс в ходе миссии Mars 2020. Если вы отправили свое имя на марсоходе Mars 2020, найдите свой посадочный талон здесь. Упустили свой шанс летать с Perseverance? Зарегистрируйтесь снова, чтобы отправить свое имя с будущей миссией на Марс.

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Когда вы добавите свое имя, вы получите сувенирный посадочный талон, а также бонусные очки "для часто летающих пассажиров", которые переходят с миссии на миссию.

Период запуска марсохода Mars 2020 Perseverance - 30 июля - 15 августа, с первой попыткой запуска в четверг, 30 июля. Полет займет около семи месяцев. Оказавшись на Марсе, Perseverance будет искать признаки прошлой микробной жизни, изучать климат и геологию планеты, собирать образцы для будущего возвращения на Землю и прокладывать путь для исследования человеком.

Оставить свою заявку можно здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отправит на Красную планету имя любого желающего.