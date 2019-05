Снова на Марс: Имя любого желающего отправят на Красную планету

Новая акция от NASA завершится в сентябре.

NASA начало уже традиционную акцию по собору имён обычных людей со всего мира, информационный носитель с которыми будет установлен на новых аппаратах агентства. На этот раз речь пойдёт о новой миссии «Марс-2020».

«Марс-2020» — миссия NASA, предполагающая отправку на Красную планету нового марсохода и небольшого дрона-вертолёта Mars Helicopter Scout массой 1,8 кг. Если всё пройдёт гладко, то последний станет первым в истории космонавтики летательным аппаратом землян, способным совершать короткие перелёты с места на место, в чужом, инопланетном мире! Основные задачи миссии связаны с астробиологией: оценка жизнепригодности Марса и поиски доказательств существования жизни на этой планете как и в древности, так и сейчас. Для этого марсоход оснащён большим арсеналом научного оборудования. Запуск миссии запланирован на лето 2020 года.

Акция по сбору имён стала уже традиционной и осуществляется для привлечения внимания к космосу, астрономии. Участие в ней совершенно бесплатное и требует лишь наличия доступа к сети Интернет. Как известно, в бюджете NASA заложено несколько миллионов долларов США на образовательные программы и популяризацию науки. Агентство, помимо подобных акций, финансирует создание различных образовательных сайтов, документальных фильмов и литературы, а зачастую устраивает конкурсы среди детей, в которых школьникам предлагают выбрать названия новым миссиям. Так свои названия получили, например, многие марсоходы: Spirit (русс. «Дух»), Opportunity (русс. «Возможность») и Curiosity (русс. «Любопытство»).

Для регистрации своего имени нужно перейти на специальный сайт. Далее необходимо заполнить соответствующие поля:

FIRST NAME (Имя);

LAST NAME (Фамилия);

COUNTRY (Страна);

POSTAL CODE (Почтовый индекс, если есть);

EMAIL (Ваш адрес электронной почты).

После необходимо нажать на кнопку SEND MY NAME TO MARS.

Если регистрация прошла успешно, то Вас перекинет на страницу с шуточным «билетом на Марс», а Ваше имя будет записано на специальный микрочип, который установят на марсоход.

Зарегистрировать своё имя можно до 30 сентября этого года. А если Вы участвовали в предыдущих подобных акциях (написание имени и адрес электронной почты должны соответствовать), то информация об этом будет в разделах Boarding Pass и Frequent Flyer.

Напомним, ранее на Марс "улетели" больше двух миллионов человек.

