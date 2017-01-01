NASA отравит на Марс вертолет

Мини-вертолет будет первым летающим аппаратом на другой планете.

После длительных обсуждения администрация NASA приняла решение включить 1,8-килограммовый дрон-вертолет на солнечных батареях Mars Helicopter Scout (MHS) в состав миссии Марс-2020.

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Комплектация спускаемой ступени Марс-2020 уже полностью известна. Все научные инструменты определены. Неизвестным оставалось только одно - оставить ли в комплекте станции маленький беспилотный вертолёт MHS. Вроде бы и вес его невелик. С другой стороны, от дрона не такая уж большая польза: он способен летать не дольше трёх минут в день на расстояние до 600 метров.



Но вертолету повезло. Его все-таки возьмут на Марс.

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"Захватывает сама идея вертолета, летящего в небе другой планеты, — сказал администратор NASA Джим Бриденстайн. — У Mars Helicopter большие перспективы для научных и разведывательных миссий".



Судя по всему, отправка вертолета на Марс имеет не только научную и исследовательскую цель, но несет задачу популяризации науки: "США становятся первой страной в истории, которая отправляет в другой мир летательный аппарат тяжелее воздуха, — сказал конкрессмен Джон Калберсон. — Это захватывающее и дальновидное достижение вдохновит молодых людей по всей стране стать учеными и инженерами, проложив путь к ещё большим открытиям в будущем".

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Вертолет разрабатывался с августа 2013 года в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL). После четырёх лет проектирования, тестирования и дизайна создан БПЛА весом 1,8 килограмма, его фюзеляж размером примерно с грейпфрут.



Двойные лопасти вращаются в противоположные стороны на скорости 3000 оборотов в минуту - это примерно в 10 раз быстрее, чем у вертолетов на Земле.