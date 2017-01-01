На Марс хотят отправить трех роботов

Аппараты должны собрать образцы грунта.

На Марсианской научной конференции, проходившей в Калифорнии, представители крупнейших космических агентств NASA и ЕКА озвучили свои планы на будущее. Следующая после ровера “Марс-2020” миссия будет включать в себя сразу два аппарата, которым придется собрать на поверхности планеты оставленные предыдущим роботом образцы грунта, после чего надо будет отправить их на Землю.

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Очень долгое время операция, которая считается одной из самой сложной за всю историю, не находила поддержки. К счастью, в ближайшее время будут сформированы техническая сторона и бюджет миссии, после чего начнется разработка аппаратов. Суть проекта достаточно проста: к Марсу отправятся сразу две автоматические станции. Первая должна будет достичь орбиты Красной планеты к 2027 году и ее созданием займется Европейское космическое агентство. Там она займется научными экспериментами, а также будет ожидать прибытия своего роботизированного коллеги. Второй аппарат — это посадочная платформа с ракетой для отправки различных образцов и небольшого марсохода. Задачей этого устройства будет поиск оставленных “Марсом-2020” пробирок с образцами и доставка их ракете, летящей обратно на Землю.

Ожидается, что ракета, везущая образцы, собранные “Марсом-2020”, стартует от Красной планеты почти сразу по прибытию второго аппарата и доставит пробирки на Землю к 2031 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марс пошлют вертолет-беспилотник.