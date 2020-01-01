Вертолет Ingenuity выполнил второй полет над поверхностью Марса

На этот раз он перемещался из стороны в сторону.

В понедельник компания Ingenuity дебютировала в воздухе - это был первый управляемый полет с двигателем, когда-либо совершавшийся на другой планете. В четверг вертолет взлетал все выше и выше, совершив первое движение вбок.

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Лопасти ротора Ingenuity начали вращаться, когда Солнце находилось высоко над Марсом. Когда роторы достигли скорости, в 5 раз превышающей скорость земного вертолета, они дали вертолету достаточно тяги в тонкой марсианской атмосфере, чтобы поднять его над землей примерно на 5 метров.

Затем Ingenuity наклонился всего на 5 градусов, чего было достаточно, чтобы тяга ротора толкнула его в сторону примерно на 2 метра, прежде чем остановиться, чтобы зависнуть. Оттуда он повернулся, чтобы направить камеру в разные стороны, вероятно, создав потрясающие цветные фотографии, которые вскоре покажут в NASA.

Наконец Ingenuity полетел обратно и мягко сел в марсианской пыли медного цвета.

Данные, которые Ingenuity передали на данный момент в NASA, "говорят нам, что полет оправдал ожидания и наше предыдущее компьютерное моделирование было точным", - сказал Боб Баларам, главный инженер Ingenuity, в пресс-релизе NASA.

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"У нас за плечами два полета к Марсу, - добавил он, - а это значит, что в этом месяце Ingenuity еще есть чему поучиться".

Полеты Ingenuity предлагают лишь возможность взглянуть на потенциал будущих космических вертолетов, которые смогут исследовать части Марса и других планет, недоступные для марсоходов. Пещеры, каньоны, горы и каменистые ландшафты могут стать достоянием нового поколения исследователей космических дронов.

Команда Ingenuity, вероятно, снова попытается летать через несколько дней. У них есть меньше двух недель, чтобы совершить еще до трех все более смелых воздушных полетов. К последним полетам диспетчеры Ingenuity планируют продвинуть вертолет так далеко и быстро, как только он сможет. В процессе они ожидают, что Ingenuity выйдет из строя.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало видео полета вертолета на Марсе.