Первый полет вертолета на Марсе: Прямая трансляция

В 13:15 начнется прямая трансляция полета.

В понедельник (19 апреля) сверхлегкий робот попытается взлететь в марсианское небо, и в случае успеха этот маневр станет первым управляемым полетом на другой планете. Планируется, что Ingenuity вылетит в понедельник в 13:15 по Киеву.

NASA будет транслировать в прямом эфире данные первого испытательного полета, когда они достигнут группы миссии Ingenuity в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Калифорнии.

"Наша команда рассматривает попытку первого полета в понедельник как запуск ракеты: мы делаем все возможное, чтобы добиться успеха, но мы также знаем, что нам, возможно, придется очистить и попробовать еще раз", - сказал МиМи Аунг, менеджер проекта Ingenuity в JPL. "В инженерном деле всегда присутствует неопределенность, но именно это делает работу над передовыми технологиями такой захватывающей и полезной".

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Полет в понедельник станет вторым разом, когда NASA будет готово запустить Ingenuity на Марс. Первая попытка полета вертолета 11 апреля была отложена из-за сбоя синхронизации в его системах, который инженеры миссии устранили.

Ingenuity за 85 миллионов долларов попытается оторваться от планеті около полудня по марсианскому времени, когда NASA заявит, что ветры в этом районе будут самыми слабыми. Ingenuity начнет подниматься на высоту примерно 3 метра. Он будет парить около 20 секунд, затем будет снижаться со скоростью около 1 м / с, пока не сядет обратно в кратер Джезеро .

Марсоход Perseverance будет действовать как коммуникационный посредник между вертолетом, орбитальным космическим кораблем, помогающим в полете, и управлением полетом. Марсоход также будет активным наблюдателем, делая фото и видео этого первого полета на расстоянии 100 метров от Ingenuity.

Сегодня группа по нисходящей линии связи будет внимательно следить за тем, как информация передается с марсохода через марсианский разведывательный орбитальный аппарат (MRO) обратно на Землю, сказал Тим Кэнхэм, руководитель отдела в Лаборатории реактивного движения (JPL), на пресс-конференции 9 апреля перед первой попыткой полета.

Первое, что они сделают, это проверят, что получили данные правильно, а затем информация будет проверена на предмет доказательства того, что Ingenuity поднялся, завис и сел. Они подтвердят эти выводы данными высотомера, чтобы потом точно узнать, произошел ли полет.

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По словам Кэнхэма, в понедельник команда также увидит черно-белые навигационные фотографии, сделанные 0,5-мегапиксельной камерой, направленной вниз, в нижней части фюзеляжа Ingenuity. Другие изображения, такие как цветные изображения из Perseverance, скорее всего, будут загружены позже. Ingenuity также оснащена одноцветной 13-мегапиксельной наземной камерой, обращенной к горизонту, но пока неясно, когда они станут общедоступными.

Первый полет Ingenuity - это короткая и простая техническая демонстрация со многими последствиями. Если он летит, вертолет продемонстрирует, что инженеры могут успешно построить космический корабль для полета в атмосферных условиях чужой планеті, с которым они никогда не сталкивались на собственном опыте. Демонстрация также покажет, что можно управлять транспортным средством для полета из центра управления, который находится на совершенно другой планете. Это также может быть первым в длинной череде летающих межпланетных преемников.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вертолет на Марсе позвонил домой.