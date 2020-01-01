Приложения Android по-прежнему дают сбой: Как исправить проблемы

Пользователи Android по-прежнему сообщают о множестве проблем с популярными приложениями, которые дают сбой при открытии.

Для пользователей Android наступили тяжелые дни. Поздно вечером в понедельник владельцы смартфонов и планшетов Android обнаружили проблему, из-за которой они не могли запустить ряд популярных приложений, включая Gmail и виджет поиска Google. Нажатие на значок приложения приведет к немедленному закрытию приложения. Проблемы, которые начались около 22 марта, продолжились 23 марта и по сегодняшний день.

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Эта же ошибка затронула ряд сторонних приложений, в том числе Viber, Yahoo Mail, Outlook, приложениq для мобильного банкинга и покупок.

Независимый монитор отключений Down Detector сообщил о всплеске числа пользователей, жалующихся на проблемы с приложениями Android - тысячи людей говорили о проблемах в Facebook и Twitter во время пика проблем. К счастью, Google опубликовал исправление. Однако не каждый сможет восстановить работоспособность своих приложений для смартфонов с помощью этих шагов - если вы все еще не можете открыть свои приложения или обновить Google Chrome и Android System Webview из Play Store, вам нужно выполнить дополнительные шаги.

Пользователи жалуются на сбои скриншот

В заявлении о проблемах для пользователей Android прямо сейчас Google сказал: "Мы решили проблему с WebView, которая вызвала сбой некоторых приложений на Android для некоторых пользователей. Обновление системы Android WebView и Google Chrome через Google Play теперь должно решить проблему".

До подтверждения от Google ряд пользователей в социальных сетях предполагали, что источником проблем является так называемый сервис "WebView". Недавнее изменение в Android System Webview, казалось, связывало все разрозненные приложения, затронутые ошибкой сбоя.

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Сообщалось, что удаление Android System Webview через Google Play Store устранило проблемы. Также Google уже выпустил патч для Android System WebView, который теперь является единственным правильным способом решения проблем. Отдельное обновление Google Chrome также было выпущено для магазина Google Play. Поскольку "WebView" - это системный компонент на базе Chrome, который позволяет приложениям Android отображать веб-контент, запуск последней версии Chrome имеет решающее значение для исправления.

Между тем, официальная учетная запись @Gmail в Twitter также предложила очистить кеш для приложения, что также может помочь решить ошибку сбоя. Для этого пользователям Android необходимо перейти в «Настройки»> «Приложения»> «Gmail»> «Хранилище»> «Очистить кеш». Однако, поскольку теперь существует официальный патч от Google, обходной путь, предложенный командой социальных сетей в Gmail, вероятно, сейчас излишен.

Помимо Gmail, Yahoo Mail и Google Android пользователи сегодня сообщили о проблемах с другими популярными приложениями, такими как Discord и Outlook. К счастью, патч должен предотвратить сбой любого из этих приложений. Однако, поскольку обновление только что вышло, у некоторых пользователей не было времени обновить компонент системы. В результате ряд пользователей социальных сетей по-прежнему жалуются на проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выплатит компенсацию низкооплачиваемым женщинам-инженерам.