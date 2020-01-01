Google Сообщения перестанут работать на телефонах Huawei

Также это может коснуться всех несертифицированных смартфонов.

Сообщения Google - одно из самых популярных приложений на Android, и многие пользователи используют его каждый день, даже не осознавая, что они его используют. Название довольно общее, и многие устройства поставляются с предустановленным им в качестве клиента SMS и RCS по умолчанию.

Читай также: Google будет следить за всеми во время пандемии коронавируса

Большинство пользователей должны быть довольны функциями, которые предоставляет приложение, и у них нет реальных причин для изучения альтернатив. Но приложение перестанет работать на несертифицированных телефонах Android в апреле 2021 года.

Разборка APK часто может предсказать функции, которые могут появиться в будущем обновлении приложения, но возможно, что любая из упомянутых здесь функций может не появиться в будущем выпуске. Это связано с тем, что эти функции в настоящее время не реализованы в живой сборке и могут быть в любой момент извлечены разработчиками в будущей сборке.

В Сообщениях Google 7.2.203 была обнаружена новая строка:

<string name="ip_compliance_warning_message">On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.</string>

Читай также: Google уличили в прослушивании смартфонов

Как ясно из сообщения, с 31 марта 2021 года Сообщения перестанут работать на несертифицированных устройствах Android.

Несертифицированные устройства Android - это те устройства, которые работают на Android, но пропустили или не прошли официальный процесс сертификации Google для мобильных служб Google. К таким сейчас относятся новые смартфоны Huawei. Сейчас Сообщения можно установить неофициально, и для самостоятельной работы не требовался вход в Google, поэтому он все равно работал бы на всех устройствах Android (включая Huawei).

Но это скоро изменится. Если у вас несертифицированное устройство Android, приложение не будет работать. Предполагается, что это расширение развертывания сквозного шифрования RCS , поскольку Google не сможет гарантировать, что несертифицированное устройство не будет взломано, и последующий разговор пользователей этих устройств не будет скомпрометирован.

Напомним, ранее сообщалось, что Google отказывается от мессенджера Allo и запускает новый.