Google Сообщения перестанут работать на телефонах Huawei

Google - Android, , , . , SMS RCS .

: Google

, , . Android 2021 .

APK , , , . , .

Google 7.2.203 :

<string name="ip_compliance_warning_message">On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.</string>

, 31 2021 Android.

Android - , Android, Google Google. Huawei. , Google, Android ( Huawei).

. Android, . , RCS , Google , , .

, , Google Allo .