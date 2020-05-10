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В популярном приложении Android нашли шпионские функции

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Приложение VivaVideo признали шпионским
Приложение VivaVideo признали шпионским
psafe.com

Приложения китайского разработчика были помечены как "Spyware" исследовательской группой, которая подозревает, что 100 миллионов пользователей Android уже пострадали.

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Исследовательская группа из VPNpro заявила, что разработчик приложения также имеет не менее 50 миллионов установок, а его приложения запрашивают "опасные разрешения". Примечательно, что VPNpro также заявил, что в одном из их приложений скрыт вредоносный троян удаленного доступа. Эти приложения были найдены в Google Play Store и были сделаны китайским разработчиком и его местными дочерними компаниями. По сообщениям, эта практика была замечена прежде с разработчиками, скрывающимися за сетью различных дочерних компаний.

Китайским разработчиком, стоящим за этим нарушением, была компания QuVideo Inc., базирующаяся в Ханчжоу. Она наиболее известна своим популярным приложением для редактирования видео VivaVideo. Это приложение очень популярно, так как оно предлагает свои услуги бесплатно, а Play Store показывает 100 миллионов установок. VivaVideo также является одним из 40 китайских приложений, которые были включены в список "вредоносных программ" или "шпионских программ" правительством Индии еще в 2017 году.

Приложения от QuVideo также доступны на iOS от Apple. Однако из-за того, что система разрешений отличается, злоупотреблений подобного характера на этой платформе нет. 

Напомним, ранее сообщалось, что на Android появился вирус, который следит даже при выключенном телефоне.

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Теги: Android, шпион, приложение, Китай
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