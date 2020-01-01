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Приложения Android начали сбоить: Google признал вину

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Системный компонент Android System WebView вызывает сбои во многих приложениях.
Системное приложение ломает другие программы
Системное приложение ломает другие программы
technicalustad.com

Некоторые приложения для Android прямо сейчас выходят из строя, но Google работает над исправлением. Проблема связана с системным компонентом Android System WebView, который позволяет приложениям Android отображать веб-контент, но прямо сейчас у него есть какая-то проблема, которая вызывает сбой приложений.

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"Нам известно о проблеме с WebView, которая приводит к сбою некоторых приложений на Android у некоторых пользователей", - говорится в заявлении Google. "В настоящее время мы работаем над полной проверкой области действия, и исправление находится в процессе".

Некоторые пользователи говорят, что удаление последнего обновления для WebView должно решить проблему - и официальный аккаунт службы поддержки Samsung в США в Twitter рекомендует сделать именно этот шаг.

Если вы используете смартфон Samsung Galaxy, перейдите в Настройки > Приложения > Android System WebView, затем щелкните трехточечное меню в верхней части страницы и выберите "Удалить обновления", подтвердите и перезагрузите устройство. На любом другом Android-смартфоне процесс примерно такой же. Если вы не можете найти Android System Webview с первой попытки, убедитесь, что вы просматриваете "все приложения", и он должен появиться.

Нужно удалить обновление
Нужно удалить обновление

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Следует отметить, что вы просто удаляете обновления, и вам не следует отключать Android System WebView, так как это может вызвать проблемы для других приложений. Если это не сработает, вам может потребоваться удалить обновления для браузера Chrome на вашем устройстве, поскольку приложения обновляются вместе, но это может относиться только к устройствам ниже Android 10.

Google также сообщает о проблемах с Gmail на Android на странице статуса Google Workspace . Компания рекомендует использовать интерфейс рабочего стола, пока проблемы не будут решены.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Сообщения перестанут работать на телефонах Huawei.

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Теги: Android, Google
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